La classifica delle auto ibride più vendute a gennaio 2020

Il 2020 inizia con il botto, per le auto ibride. Complice la maggior disponibilità di modelli (negli ultimi mesi del 2019 ne sono state lanciati diversi, tra le quali Ford Puma e Fiat 500), le auto con doppio motore termico ed elettrico conquistano fette di mercato sempre più ampie. Anzi, rispetto al gennaio 2019 le auto ibride immatricolate raddoppiano sia in termini percentuali sia in termini assoluti: se un anno fa ne erano state vendute 8.500 circa (per una fetta di mercato del 5,2%), secondo i dati UNRAE a gennaio 2020 sono state immatricolate 15.643 ibride (per una percentuale di mercato del 10% tondo).