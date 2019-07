Energia elettrica e plastica riciclata per le strade del futuro

In questi giorni la Cop21, la Conferenza Mondiale sul clima in svolgimento a Parigi, ha attirato ancor più l'attenzione sul tema dell'inquinamento e dello sviluppo sostenibile. Sembrano così ancora più interessanti due novità 'ecologiche' che arrivano dall'Olanda e che riguardano due possibili tipologie di strada del futuro, una in grado di generare energia e l'altra prodotta con materiali plastici di scarto.

(Foto: ANSA)