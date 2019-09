Ford, al Salone di Francoforte la nuova gamma di veicoli elettrificati

editato in: da

Al Salone di Francoforte Ford presenta tutti i nuovi veicoli della gamma elettrificata, confermando il suo impegno per il futuro.

La Casa prevede che le vendite di questa tipologia di vetture supereranno, almeno in Europa, quelle delle motorizzazioni convenzionali già entro la fine del 2022. Ford aveva già annunciato all’inizio di quest’anno che ogni nuova vettura dopo la Focus avrebbe avuto almeno una versione elettrificata. Verrà introdotta quindi una soluzione ibrida o elettrica per tutte le auto, dalla Fiesta al Transit. Entro il 2024 i veicoli elettrificati della Casa in Europa saranno 17, otto presentati già nel corso di quest’anno.

Stuart Rowley, President Ford of Europe, ha dichiarato: “L’elettrificazione sta rapidamente diventando la scelta prevalente. Pertanto stiamo aumentando in modo sostanziale il numero di modelli elettrificati e opzioni di propulsione per soddisfare tutte le esigenze dei nostri clienti. Facilitando al massimo il passaggio a un veicolo elettrificato, prevediamo che la maggior parte delle nostre vendite di automobili saranno con motori elettrificati entro la fine del 2022”.

Lo stand di Ford al Salone di Francoforte sarà il più elettrificato di sempre e verranno esposti la nuova generazione di Kuga, il primo modello Ford a offrire 3 versioni ibride Mild-Hybrid, Plug-In Hybrid e Hybrid, l’Explorer Plug-In Hybrid, il suv da 7 posti, e il Tourneo Custom Plug-In Hybrid da 8 posti. Ci sarà poi la nuova Puma EcoBoost Hybrid crossover di ispirazione suv, con efficienza nei consumi e prestazioni garantite dall’avanzata tecnologia Ford EcoBoost Hybrid con batterie a ioni-litio da 48 Volt, per un’esperienza di guida più reattiva e gratificante; la stessa sarà presentata, per la prima volta, nell’elegante versione Titanium X. Tra gli altri veicoli vedremo anche la Mondeo Hybrid wagon con tecnologia completamente ibrida.

Il suv completamente elettrico ispirato alla Mustang arriverà nel 2020, con l’obiettivo di un’autonomia di guida di 600 km. “Quando si tratta di elettrificazione, non esiste una soluzione omnicomprensiva perché le necessità di ogni cliente sono diverse”, ha dichiarato Joerg Beyer, Executive Director, Engineering, Ford of Europe. “La strategia Ford è stata concepita per aiutare i nostri clienti a trovare la soluzione migliore per rendere la loro esperienza di guida con i veicoli elettrificati più facile e piacevole”.

Al Salone di Francoforte debutta anche la nuova experience Go Electric, i visitatori scopriranno mostre interattive, esperienze coinvolgenti e il primo emozionante simulatore di accelerazione per veicoli elettrici al mondo. Gli ospiti potranno vivere una serie di esperienze pensate per aiutarli a comprendere meglio le tecnologie di guida elettrificate, scoprendo le soluzioni migliori.