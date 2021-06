Easy di The One, la e-bike pieghevole con 100 € di sconto

editato in: da

Le nostre città stanno cambiando: aumentano le piste ciclabili e il numero degli italiani che sono saliti in sella è aumentato del 27,5% nel 2020. Ci sono sempre più biciclette sulle strade, sia muscolari che e-bike a pedalata assistita. Nuove esigenze e una nuova sensibilità ambientale ci hanno proiettati in quella che è una vera e propria rivoluzione della mobilità urbana.

Sempre più italiani hanno scelto la bicicletta o anche il monopattino per brevi spostamenti in città come il tragitto tra casa e ufficio per ridurre i tempi, potendosi muovere più agevolmente nel traffico e non dovendo girare ore alla ricerca del parcheggio. Le due ruote sono anche una scelta intelligente per risparmiare denaro, non dovendo spendere in carburante o per il parcheggio nelle aree di sosta a pagamento del centro città.

La scelta elettrica della e-bike è invece dovuta alla facilità di spostamento garantita dalla pedalata assistita che rende questo mezzo adatto anche ad un pubblico che non è abituato ad utilizzare la bici o che preferisce arrivare in ufficio fresco e riposato.

Come deve essere una e-bike da città

L’e-bike in città viene utilizzata solitamente per tratti brevi o medi e deve essere in grado di viaggiare agevolmente e in sicurezza in mezzo al traffico urbano. Per questo motivo, due elementi fondamentali sono l’autonomia della batteria e la leggerezza che la rende più facile da guidare anche dalle persone meno abituate a viaggiare in bici.

Nella scelta della e-bike è molto importante considerare anche le dimensioni. Il mezzo infatti può essere parcheggiato per strada, legandolo con una catena, ma molti preferiscono portarla in ufficio in modo da evitare i furti. Per questo motivo la scelta va spesso alle e-bike pieghevoli (folding bike).

C’è da considerare anche che molte persone utilizzano la e-bike come mezzo non esclusivo durante il tragitto da casa all’ufficio. Per esempio, possono fare un tratto in auto, oppure sui mezzi pubblici, e proseguire in bici. Per loro è molto più importante avere a disposizione una bici pieghevole dalle dimensioni ridotte da piegata che rende il mezzo facile da trasportare in autobus o nel bagagliaio dell’auto.

E-bike pieghevole Easy di The One

Il modello che proponiamo è Easy di The One, produttore specializzato in micromobilità urbana. Questo modello a pedalata assistita pesa appena 25 kg e da piegata occupa uno spazio di 820x710x310 mm che la fa entrare facilmente nel bagagliaio della maggior parte delle auto. Il motore Brushless da 250W le permette di raggiungere una velocità di 25 km/h e la batteria da 36V ha un’autonomia massima di 25-35 km. La piena carica avviene in 6/8 ore, quindi al termine della giornata lavorativa è pronta per un nuovo viaggio completo.

Nel momento in cui stiamo scrivendo, questo modello è in offerta limitata su Amazon con 100 € di sconto rispetto al prezzo originale. Oltre a questa offerta, c’è la possibilità di ottenere un buono Amazon aggiuntivo del valore di 250 €. Attualmente la promozione speciale viene applicata sulle e-bike bianca e verde.