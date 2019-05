Boom di ordini per l’auto elettrica che si ricarica con l’energia solare

editato in: da

Forse non lo sapete ma da oggi potrete ordinare l’auto elettrica che si ricarica con i pannelli fotovoltaici.

Si chiama Sion la novità assoluta sul mercato delle auto green, la vettura che si ricarica con questo metodo alternativo e ecosostenibile. È l’azienda Sono Motors la creatrice di questo innovativo e ambizioso progetto, che ad oggi ha raccolto già ben 10mila prenotazioni per l’auto elettrica del futuro. Un’alternativa che quindi la clientela sembra apprezzare parecchio, la maggior parte degli ordini, attorno all’87%, arriva da Paesi europei a noi molto vicini: la Svizzera, l’Austria e la Germania. Chiaramente i pre-ordini sono arrivati anche da altri Stati, ma la maggior parte provengono da zone in cui c’è un’elevata attenzione verso le auto green e le motorizzazioni alternative del futuro.

National Electric Vehicle Sweden è l’azienda produttrice dell’auto elettrica alimentata dai pannelli solari, una realtà svedese che è nata dalla precedente SAAB. Nella seconda metà del 2020 partirà la realizzazione del veicolo e anche per la sua produzione si utilizzerà solo energia rinnovabile. Entro otto anni l’azienda mira alla creazione di un totale di 26mila auto.

Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche l’auto è alimentata da un motore elettrico in grado di sprigionare 109 Cv di potenza, raggiunge una velocità massima di 140 km/h e la Casa dichiara un’autonomia di 250 km. In caso di necessità è anche possibile condividere la ricarica tra una Sion e l’altra, che ha bisogno di 30 minuti per la ricarica veloce mentre richiede 3 ore e mezza per quella tradizionale. L’auto possiede un’app dedicata, chiamata goSono, che serve per il controllo da remoto. Nell’abitacolo prende posto uno schermo touchscreen da 10’’ per l’Infotainment di ultima generazione. Il prezzo di vendita della Sion è di 25.500 euro, non male per un’auto elettrica che si ricarica con i pannelli fotovoltaici.

Jona Christians, amministratore delegato e fondatore di Sono Motors ha dichiarato: “Prenotando la Sion diecimila persone hanno dato un segnale forte a favore della mobilità sostenibile e del rispetto dell’ambiente. Ci unisce la speranza che l’ambiente sia più rispettato. Il nostro obiettivo è un pianeta nel quale viaggino solo vetture elettriche e condivise. Questa è la visione che ci fa andare avanti”.