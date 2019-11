Bmw pensa al suo primo suv ad idrogeno

editato in: da

Bmw X7 in questo momento è l’auto più grande del brand, oltre a essere la più lussuosa della famiglia X. È una delle vetture più recenti, è passato circa un anno dalla sua presentazione, le consegne sono iniziate a marzo di quest’anno.

Oggi praticamente tutti i produttori di auto si stanno impegnando della ricerca e nello sviluppo di nuove e differenti tecnologie, tra queste anche la cella a combustibile. Bmw è una delle Case più attive nello sviluppo in campo dell’idrogeno e per questo motivo sta lavorando da sei anni con Toyota. Da quello che sappiamo oggi probabilmente il primo dispositivo verrà presentato in anteprima sull’esclusivo suv di successo Bmw X7.

Non è stato confermato ufficialmente dalla Casa e il lavoro da fare è ancora molto, stando a quanto riportato dal portale automobilistico spagnolo motor.es però il gigantesco suv potrebbe diventare a idrogeno. Si tratta proprio dei piani iniziali del brand con la cella a combustibile, convertire l’esclusivo X7 in una vettura elettrica dotata di celle a idrogeno.

I tecnici molto esperti del marchio tedesco lavoreranno quindi in questi anni per lo sviluppo dei nuovi sistemi, la verità comunque è che la scelta dell’X7 non è casuale. Quella dell’idrogeno è una tecnologia molto sofisticata che, anche nel 2023, sarà ancora troppo costosa per essere implementata a livello di produzione di massa. Questo quindi richiede una vettura che sia all’altezza delle circostanze, tra l’altro a causa del suo prezzo elevato, le unità vendute saranno quasi come dei modelli di prova.

Bmw, come abbiamo detto, non è ovviamente l’unica Casa sul mercato automotive a ricercare e sperimentare questa tipologia di tecnologia. Anche Audi lancerà un crossover alimentato a idrogeno e Toyota appena lanciato la seconda generazione della sua Mirai a idrogeno su strada. Un altro brand impegnato su questo fronte è anche Mercedes, che sta facendo passi da gigante in questo senso.

Bmw ha anche presentato un anticipo di vettura a idrogeno prendendo come base la X5, il suo nome è Bmw i Hydrogen Next. Al momento non ci sono dati ufficiali comunicati dalla Casa, non si sanno vantaggi e nemmeno specifiche tecniche, molto probabilmente a breve verremo a conoscenza di tutto quello che il brand ha in programma e che sta progettando per X7.