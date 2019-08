Bicicletta elettrica da record: autonomia 200 km, velocità 45 km/h

editato in: da

Eicma, l’invasione di e-bike: i modelli che ci sono piaciuti di più

Le biciclette sono, dalla loro nascita, un mezzo di trasporto molto usato in città, e non solo, per brevi viaggi a zero emissioni.

Per andare al lavoro o anche semplicemente per rilassarsi percorrendo pianeggianti piste ciclabili immerse nel verde, queste due ruote sono molto amate e utilizzate. E nel segmento oggi si stanno sempre più sviluppando le ebike, ovvero le biciclette elettriche, sono in costante aumento e stanno avendo un grandioso successo.

Sul mercato ce ne sono tantissimi modelli che permettono agli utenti di scegliere quello che fa per loro e che si adatta ai gusti e alle esigenze di tutti. Chiaramente bisogna sempre fare i conti con il proprio budget, con i costi e con le proprie aspettative. La bici elettrica di cui parliamo oggi è eccezionale e raggiunge prestazioni da record, se un utente la vuole però non dovrebbe avere grandi limiti di spesa e dovrebbe optare per il top di gamma della mobilità urbana. Si tratta infatti della Fuell Fluid, la due ruote elettrica eccezionale, una soluzione davvero allettante.

È Erik Buell l’ideatore, ex ingegnere della Harley-Davidson, che ha lavorato insieme al Ceo di Sauber Motorsport Ag, Fred Vasseur, e con Francois Terny, imprenditore attivo nel ramo della mobilità sostenibile. Questa ebike è unica al mondo, differente da tutte quelle che siamo abituati a vedere sul mercato per le sue prestazioni da record. La bici elettrica infatti registra un’autonomia di 200 chilometri ed è in grado di raggiungere una velocità massima di 45 km/h.

Per il momento si tratta di specifiche che non hanno paragoni. La ebike Fuell Fluid ha il telaio realizzato in alluminio, due batterie rimovibili da 1.000 Wh, che permettono una ricarica singola dell’80% in sole de ore e mezzo, il motore da 500 W e 100 Nm di coppia. la bici elettrica dispone inoltre di un display a colori da 3.2 pollici per controllare tante informazioni quali la batteria, l’antifurto e la velocità. Anche il suo peso è fuori dalla norma: 31 kg.

Tantissimi i fondi ricevuti dagli investitori, ben 1.2 milioni di dollari, oltre a più di un milione di euro raccolto su Indiegogo. A secondo del modello, il prezzo della ebike più straordinaria sul mercato va dai 2.499 euro ai 3.260 euro.