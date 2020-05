Bici, e-bike e monopattini: l’offerta BMW per la mobilità urbana

editato in: da

Che sia in monopattino o in bicicletta – tradizionale o e-bike – la mobilità urbana a marchio BMW e MINI è garanzia di stile, design elegante e tecnologia all’avanguardia. Il monopattino elettrico BMW e diversi modelli di bici dei brand del gruppo sono idonei per essere acquistati beneficiando del bonus mobilità introdotto dal “Decreto Rilancio”.

La BMW Cruise Bike si ispira alla tendenza del fixie con il suo design del telaio sottile per gentile concessione di Designworks, lo studio di innovazione del design del BMW Group. Tuttavia, a differenza di una classica bicicletta fixie, il modello BMW non rinuncia a nulla in termini di comfort. Il cambio Shimano Nexus a sette marce assicura un’accelerazione dinamica e nessun problema di manutenzione.

La BMW M Bike è una creazione ancora più sportiva, ispirata alle auto BMW M e decorata con vernice nera opaca e strisce nella combinazione di colori M Motorsport. Il gruppo Shimano SLX / XT ha undici marce, mentre forcella, distanziali e reggisella sono realizzati in fibra di carbonio per un design leggero ed efficiente ed uno stile sportivo.

La BMW Active Hybrid E-Bike assicura grandi chilometraggi con una singola carica, grazie al motore Brose Drive S Alu e alla batteria agli ioni di litio da 600 Wh. La BMW Urban Active Bike è perfetta per l’uso quotidiano, con il suo design sottile del telaio e la batteria appena visibile. BMW offre quindi la bici elettrica giusta per ogni gusto, per un piacere di guida più orientato alle prestazioni o al comfort.

La flessibilità è il punto forte della BMW Folding Bike, che può essere riposta in spazi estremamente piccoli grazie a un elegante meccanismo pieghevole.

Chi cerca il top della qualità in una bici all-road può scegliere il modello 3T FOR BMW, moderna bici urban gravel nata dalla collaborazione con l’azienda italiana 3T e sviluppata sulla base del loro famoso modello Exploro.

Nasce da un’altra collaborazione, questa volta con Micro Mobility Systems, il BMW E-Scooter, dotato di dodici chilometri di autonomia e 20 km/h di velocità massima. Due sistemi di frenatura separati e luci anteriori e posteriori integrate offrono la sicurezza necessaria sulla strada. Questo monopattino leggero (pesa solo nove chilogrammi) può essere ripiegato molto facilmente.

Infine, chi desidera muoversi in stile MINI anche su due ruote può contare sulla Folding bike MINI, la bicicletta pieghevole MINI che offre la massima funzionalità unita a un design contemporaneo. Grazie a un ingegnoso meccanismo il telaio in alluminio leggero si ripiega e si apre nuovamente in pochi secondi.

Biciclette, e-bike e monopattini possono essere acquistati presso le Concessionarie e i Centri Service del BMW Group, oppure negli shop online dei due brand.

Prezzi al pubblico suggeriti

MONOPATTINO ELETTRICO

BMW E-scooter: € 825,00

E-BIKE

BMW Urban Hybrid e-Bike € 2.590,00

BMW Active Hybrid e-Bike € 3.625,00

BICICLETTE

BMW Folding Bike € 775,00

BMW Cruise Bike Silver € 1.140,00 (disponibile in colore blue e silver)

BMW M Bike € 1.555,00

3T FOR BMW € 5.499,00 (disponibile in colore grigio/grigio e grigio/blu)

MINI Folding Bike € 655,00