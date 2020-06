Audi, ricarica e autonomia eccezionali per l’elettrica e-Tron

editato in: da

Audi e-tron Sportback, il nuovo Suv coupé ad emissioni zero

A oggi, uno dei più grandi limiti delle auto elettriche sono i tempi di ricarica. Se per fare il pieno a un’automobile con motore termico servono qualche decina di secondi, per ricaricare (anche una frazione) del battery pack di qualunque auto elettrica sono necessari svariati minuti. Insomma, se si va di fretta l’auto a trazione elettrica potrebbe rappresentare un (piccolo) impedimento.

Per questo motivo, produttori di auto e centri di ricerca di tutto il mondo sono impegnati nel trovare una soluzione che consenta di abbattere i tempi di ricarica e rendere le auto elettriche competitive anche sotto questo punto di vista. Si cerca quindi un modo di replicare i sistemi di ricarica rapida (con le dovute proporzioni, ovviamente) che negli smartphone permettono di ricaricare fino all’80% della batteria in una frazione del tempo necessaria fino a non molto tempo fa.

Una strada che Audi sta percorrendo (o almeno così sembra) a tutta velocità. Stando alle informazioni che la casa dei Quattro Anelli ha recentemente diffuso, i modelli e-tron 55 quattro ed e-tron Sportback 55 quattro sono dotati di un sistema di ricarica rapida capace di “regalare” oltre 100 chilometri di autonomia in appena 10 minuti di carica. Un tempo da vero e proprio sprinter, che consente ai proprietari dei SUV elettrici tedeschi di non dover programmare soste lunghissime per “rifornire” le batterie delle loro auto elettriche.

Il “trucco”, se così vogliamo dire, che tecnici e ingegneri Audi hanno utilizzato per ottenere tali prestazioni sta nel mantenere costante la potenza della ricarica (nell’esperimento condotto, viene utilizzata corrente continua a 150 Watt), in modo che il pacco batterie possa assorbire l’energia in maniera costante e omogenea. Così, hanno mostrato i tecnici tedeschi, è possibile mantenere alti livelli di ricarica per un lasso di tempo più lungo, ottenendo ottimi risultati sia nell’immediato, quanto nel “lungo periodo”.

Infatti, anche se il dato che balza immediatamente all’occhio è quello dei 110 chilometri di autonomia in appena 10 minuti di ricarica, la casa dei Quattro Anelli fa notare come l’e-tron 55 quattro e l’e-tron Sportback 55 richiedano appena 45 minuti di connessione alla colonnina per ricaricare completamente il battery pack e garantire così 445 chilometri di percorrenza.