Audi e-Tron, la novità per la micromobilità a zero emissioni

Audi propone Scooter e-Tron, il nuovo mezzo che unisce i vantaggi dello skateboard a quelli dello scooter elettrico.

Un innovativo concetto di e-scooter, che risponde alle nuove esigenze di mobilità urbana multimodale e progettato per i ciclisti sportivi. Un veicolo a zero emissioni leggerissimo, che pesa solo 12 chilogrammi e che può essere ripiegato e riposto molto comodamente nella parte posteriore della vettura. In altri casi può essere anche trainato come un carrello. Audi e-Tron Scooter è molto maneggevole e la produzione e commercializzazione inizieranno alla fine del prossimo anno.

Thorsten Schrader, project manager per la micromobilità di Audi, ha dichiarato: “Con Audi e-tron Scooter, facciamo appello ai clienti che si spostano in città, in modo sostenibile e multimodale, e per i quali lo stile e la funzionalità sono importanti. Naturalmente lo Scooter e-Tron si muove dritto. Ma la sensazione di flusso arriva solo quando inizi a intagliare sull’asfalto, e questo è sorprendentemente facile con il nostro nuovo concetto”.

Grande stabilità per questo nuovo scooter elettrico grazie all’impugnatura dello sterzo che offre stabilità e che trattiene batteria e elettronica. Porta inoltre il display che mostra la carica della batteria, una manopola permette al conducente di accelerare e frenare, anche se è stato installato un freno a pedale idraulico per una maggiore sicurezza. Il nuovo Scooter Audi e-Tron sarà disponibile dalla fine del 2020, per una cifra che si aggirerà attorno ai 2000 euro.

Audi potrebbe studiare differenti opzioni di distribuzione, come quella di offrire lo scooter a flotte di utenti specifici che fanno parte della stessa zona urbana o ancora di fornire l’e-scooter a chi deciderà di comprare i modelli di Audi e-Tron. Il nuovo veicolo a zero emissioni per la mobilità cittadini potrebbe anche essere ricaricato all’interno del bagagliaio dell’auto, con una specifica presa di corrente. Sarebbe molto utile per gli utenti utilizzarlo per gli ultimi tratti del percorso. Ad esempio dopo aver parcheggiato o lasciato l’auto in un punto di ricarica.

Chiaramente il nuovo Scooter Audi e-Tron è dotato di tutte le luci richieste con tecnologia Led, quella di marcia diurna, una di stop, una posteriore e un faro anteriore. Le caratteristiche di guida si possono comodamente regolare a seconda delle proprie esigenze grazie ad un’interfaccia Bluetooth, che fornisce anche protezione contro i furti.