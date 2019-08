Audi e-Tron, tra le auto elettriche è la più sicura

editato in: da

Audi e-tron svelati gli interni

Parliamo praticamente ogni giorno di auto elettriche, proprio perché si tratta di un segmento in espansione oggi.

I limiti per le vetture a zero emissioni purtroppo sono ancora molti, anche se pian piano si stanno cercando di superare. Tra questi ad esempio c’è ancora l’assenza di una rete ben sviluppata di sistemi di ricarica e colonnine, o ancora i prezzi troppo elevati, nonostante gli incentivi e quelle che abbiamo visto essere e auto elettriche più economiche al mondo. In tema di sicurezza invece oggi possiamo anche dire qual è la migliore al mondo.

Guardando i risultati che le auto elettriche ottengono nei crash test, possiamo dire che sono sicure, la Tesla Model 3 ad esempio ha stabilito un ottimo punteggio per l’Euro NCAP ma oggi il record assoluto lo stabilisce una vettura europea a zero emissioni, che ha ottenuto il primato in America. Stiamo parlando dell’Audi e-Tron, auto di cui abbiamo tanto parlato e che ha raggiunto il massimo risultato possibile durante i crash test che sono stati condotti dall’Insurance Institute for Highway Safety (IIHS), ente non profit statunitense per la sicurezza stradale delle assicurazioni.

Queste prove sottolineano che si tratta della prima macchina elettrica che ha raggiunto un risultato così alto, Audi e-Tron infatti ha superato anche la Chevrolet Bolt e la Tesla Model S, che comunque avevano raggiunto degli ottimi risultati. Ma il suv elettrico dei Quattro Anelli è davvero oggi il primo modello green a rientrare nel Top Safety Pick+ 2019, il più alto riconoscimento dell’ente.

L’auto durante il crash test ha dimostrato di avere un sistema di frenata automatica d’emergenza Pre Sense Front molto efficace e di essere anche resistente agli urti in maniera ottimale. L’IIHS ha comunicato che la prossima auto elettrica che verrà testata sarà la Tesla Model 3, e si attende ancora di provare la sicurezza della Model X.

Audi e-Tron è l’auto elettrica conosciuta anche per la sua batteria da record, con una capacità di 95 kWh, l’auto si inserisce di diritto nel segmento delle vetture elettriche premium, destinato a diventare sempre più competitivo. Il suv elettrico dei Quattro Anelli infatti compete con Jaguar I-Pace già in commercio, Mercedes EQC che ha appena iniziato ad essere prodotto e anche con la meravigliosa Porsche Taycan che verrà presentata a settembre, oltre ovviamente alle vetture di Tesla, che non possiamo certo dimenticare.