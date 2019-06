Arriva Seat Mii Electric, la prima city car a zero emissioni della Casa

editato in: da

Si parla sempre più spesso di auto elettriche per il futuro e anche Seat inizia i suoi nuovi programmi di mobilità sostenibile.

Il primo passo è l’introduzione sul mercato, sempre più dinamico e in evoluzione, di un’auto a zero emissioni, lanciando così la Seat Mii Electric, vettura che unisce differenti caratteristiche in un unico mezzo, il design elegante, la dinamicità e il powertrain avanzato, oltre a livelli di connettività innovativi con bassi costi di proprietà. Il risultato quindi è un veicolo in grado di percorrere le strade cittadine senza difficoltà e di soddisfare la nuova clientela esigente.

Seat Mii Electric è la prima auto 100% elettrica della Casa che vuole quindi mettere anche le basi per i nuovi veicoli della famiglia a zero emissioni che prenderanno posto nella gamma in futuro. Tra questi ad esempio le versioni ibride di El-Born e quelle completamente elettriche di Leon e Tarraco o anche Cupra Leon e Cupra Formentor ibride plug-in.

Luca de Meo, Presidente di Seat, ha dichiarato: “Il mercato sta cambiando e l’elettrificazione si sta espandendo a un ritmo senza precedenti. In Europa, il mercato dei veicoli elettrici è cresciuto del 46% nei primi 4 mesi dell’anno, andando avanti ci aspettiamo che i veicoli elettrificati svolgano un ruolo importante all’interno della nostra gamma.” Per questo motivo la nuova Mii elettrica è l’inizio di questo viaggio, in grado anche di portare sul mercato una proposta elettrica economica.

La rete di concessionari Seat, grazie alla nuova vettura a zero emissioni, si prepara ad accogliere l’elettrificazione futura della gamma e la grande espansione di queste nuove versioni di motorizzazione ecosostenibile, con tutte le sfide che seguiranno. La nuova auto elettrica ha dimensioni compatte in grado di essere molto agile durante la guida in città e i parcheggi. La nuova Seat Mii Electric è quella che possiamo definire auto moderna, adatta ai percorsi urbani ma anche fuori dai centri affollati.

Seat Connect debutta per la prima volta sulla nuova citycar completamente elettrica e permette di accedere al veicolo e di gestirlo a distanza. Si possono quindi rivedere tutte le informazioni sullo stato dell’auto, i dati di guida, la posizione di parcheggio, tutto attraverso l’app sullo smartphone.

Per quanto riguarda la motorizzazione, Mii Electric ha una potenza di 83 Cv e una coppia di 212 Nm, lo scatto da 0 a 100 km/h è possibile in 3.9 secondi, ottimo per la guida nel traffico cittadino. La batteria dell’auto agli ioni di litio ha una capacità di 36,8 kWh per 260 km di autonomia con una ricarica.