Zico rivela di guidare una Toyota Celica del 1981

Il binomio tra auto di lusso e calciatori è un classico: quanto volte abbiamo parlato dei bolidi di Cristiano Ronaldo o delle auto di Ibrahimovic. Questa volta però a far parlare di sé è un ex giocatore che ha militato anche nel nostro campionato con la maglia dell’Udinese, Zico.

Il grande campione brasiliano, che deliziava il pubblico con le sue giocate e le sue punizioni, ha rivelato di guidare ancora una sola auto: una vecchia Toyota Celica. La vettura risale al 1981 quando Zico vinse col Flamengo la Coppa Intercontinentale in finale contro il Liverpool. All’epoca, la Casa giapponese era sponsor della competizione.

Zico vinse la Toyota Celica come premio per il migliore in campo e quel regalo se lo tiene ancora stretto: ”Ho ricevuto molte offerte per vendere la mia macchina, ma non mi è mai passato per la mente di privarmene. Per me è un ricordo fantastico, quella è la più importante competizione che ha vinto il Flamengo”.

Nonostante gli anni, la vecchia coupé giapponese segna oltre 100.000 km ma è divertente da guidare anche se richiede qualche sforzo: ”Lo sterzo è pesante – racconta Zico – quindi invece di andare in palestra ad allenarmi con i pesi, preferisco guidarla’‘.