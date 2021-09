Lo yacht più grande del mondo

Nel 2024 vedremo il super yacht dei primati di Somnio, il più grande del mondo, l’unico a vantare una formula residenziale con 39 appartamenti ampi e prestigiosi, è chiaramente il progetto più esclusivo per concept e servizi offerti ai proprietari. Navigherà in mare seguendo una rotta sempre nuova intorno al mondo.

I privilegiati ospiti potranno svegliarsi quindi ogni giorno in un luogo diverso, in tutta sicurezza e immersi nel massimo del comfort. Con il super yacht di Somnio debutta un nuovo stile di vita di ultra lusso, che stuzzica gli investitori che stanno valutando l’acquisto di una proprietà in mare. Il primissimo “yacht liner” al mondo progettato per unire quelli che sono i vantaggi di un superyacht di proprietà curato in ogni minimo dettaglio e i servizi offerti solo dai migliori hotel del mondo.

Le dimensioni? È lungo ben 222 metri e ha una stazza lorda di 33.500 tonnellate, Somnio è in costruzione presso un cantiere norvegese di Vard Group, società controllata dall’italiana Fincantieri e leader mondiale nella realizzazione di navi per il mercato offshore.

Un progetto molto ambizioso a cui hanno lavorato per più di 18 mesi due tra i più autorevoli studi di architettura e design al mondo, l’inglese Winch Design e lo svedese Tillberg Design. Non solo lusso, dimensioni da record e sicurezza, questo yacht è unico al mondo anche in materia di sostenibilità. Grazie all’utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, Somnio sarà alimentato da motori a basso impatto e dotato di attrezzature all’avanguardia che daranno la possibilità a biologi e scienziati di fare ricerche sull’ambiente marino e oceanico.

Sul super yacht Somnio infatti saranno ospitato regolarmente esperti di fama internazionale che analizzeranno i dati raccolti, e condivideranno con i proprietari studi e aggiornamenti sulle principali sfide ambientali e filantropiche e le possibili soluzioni. Lo yacht Somnio offrirà un totale di ben 39 appartamenti, distribuiti su 6 ponti, per un’esperienza abitativa unica nel suo genere, e garantire il massimo comfort e sicurezza.

Ognuno di questi avrà un costo a partire da 9,5 milioni di euro (batte alla grande il costo dell'intero super yacht di Tecnomar e Lamborghini, di 3 milioni di euro) e potrà essere personalizzato a seconda dei gusti e delle esigenze dei proprietari. A richiesta ogni appartamento sarà dotato di facilities come cucina privata, palestra, biblioteca, aree living interne ed esterne e cabine armadio. Il servizio concierge sarà a disposizione 24 ore su 24.

Il costo stimato per la progettazione, la costruzione e l’allestimento di questo ambizioso progetto è di circa 500 milioni di euro, alla guida c’è il Capitano e co-fondatore Erik Bredhe che vanta un’esperienza alla guida del vascello a motore The World, l’unico progetto residenziale su mare realizzato ad oggi e che ha dichiarato: “È un onore per noi lavorare con un’eccellenza del settore come il Gruppo Fincantieri per trasformare questo progetto in realtà”.

Somnio seguirà una rotta intorno al globo stabilita collettivamente dai proprietari, tra incredibili avventure, conciliando la privacy e l’intimità del possesso di uno yacht privato e la possibilità di esplorare il mondo condividendo queste esperienze con amici e “vicini di casa”. L’accesso alla vendita delle unità immobiliari avverrà soltanto su invito diretto o tramite referenze. Per garantire la massima riservatezza, i nomi dei proprietari di Somnio non saranno rivelati.