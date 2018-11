Will Smith ha rubato la Mercedes di Lewis Hamilton

editato in: da

Will Smith ha compiuto 50 anni e ha voluto fare tutto quello che non aveva mai fatto, tante le esperienze mozzafiato che ha voluto provare.

E così, dopo essersi lanciato da un elicottero ha deciso di rubare la monoposto del Campione di Formula 1 Lewis Hamilton, sequestrandolo e decidendo di correre al suo posto a Abu Dhabi, durante l’ultima gara di Gran Premio. Lo spiritoso attore ha improvvisato quindi uno sketch divertente e lo ha postato nelle stories del suo profilo Instagram. Ha legato alla sedia il pilota dicendogli che tanto ormai aveva già vinto tutto e che quindi avrebbe potuto lasciargli possibilità di godere di un piccolo successo. Ha esordito poi con una battuta, ricordando che essendo entrambi neri nessuno avrebbe mai notato la differenza.

E invece la differenza si è vista eccome e per fortuna Lewis Hamilton è riuscito a riprendere posto nella sua supercar Mercedes ed è volato in cima al podio, aggiudicandosi anche questo Gran Premio. Will Smith sembrava il più divertito di tutti, proprio come quando fa il suo lavoro, figuriamoci in quel momento in cui si trovava come ospite ai box del grande Campione di Formula 1 Lewis Hamilton, vittorioso anche a Abu Dhabi.

Ma un vero e proprio ospite d’onore il Principe di Bel Air, l’unico tra tanti che ha potuto indossare la tuta e il casco e a voler correre sulla monoposto. Nel video pubblicato sui social network si vede proprio Will Smith che rapisce il pilota, legandolo poi alla sedia e avvolgendogli attorno il nastro adesivo. Quale migliore occasione di divertirsi se non approfittare di un momento in cui in palio c’era “solo” la vittoria della gara, visto che erano già stati assegnati sia il premio pilota che quello costruttori.

Ovviamente Hamilton ha colto il grande umorismo dell’attore, ma gli premeva rimettersi al volante della sua Mercedes e andare a vincere la gara. Quindi il britannico è corso a conquistare il podio, arrivando a compiere la 73esima vittoria della sua carriera, riuscendo anche a eguagliare il record che aveva di 11 vittorie stagionali. Un gran signore il Campione del Mondo, che ha invitato anche Vettel e Fernando Alonso, arrivati al secondo e terzo posto, a fare il giro d’onore.