Vincono al Lotto grazie alla Lancia Fulvia di Conegliano

La Lancia Fulvia che era parcheggiata da 47 anni in una strada di Conegliano Veneto, in provincia di Treviso è diventata una vera star dei social. La scorsa settimana l'auto è stata spostata da un carro attrezzi per esporla in uno spazio dedicato al salone "Auto Moto d'epoca 2021" di Padova, prima di essere ristrutturata in una officina di Vicenza.

Come altri siti web anche su Virgilio Motori abbiamo raccontato l'incredibile storia di questa auto. I proprietari, due ex edicolanti del paese, trovavano comodo lasciare la macchina davanti al negozio, per farvi caricare nel baule i giornali e le riviste da sistemare poi comodamente. Quando la coppia è andata in pensione, la Lancia Fulvia è rimasta lì, dove è diventata un emblema di Conegliano. E in questi anni, complici i social network, le foto del veicolo storico hanno fatto il giro del web, rendendo celebre un pezzo di storia della città. Non tutti sanno però che i numeri di targa di questa auto hanno premiato alcuni giocatori del Lotto.

La targa fortunata

Ci ha scritto un nostro utente, proprietario di una tabaccheria a Palermo, che dopo aver letto l'articolo e visto la foto dell'auto, ha pensato bene di giocare una schedina coi numeri di targa. ''Volevo farvi notare - ci ha scritto nella mail - che dopo che aver pubblicato la foto su Virgilio, sabato 9 ottobre nell'estrazione del lotto sulla ruota Nazionale è uscito il terno dei numeri della targa , e molte persone hanno vinto grazie a questi numeri''.

Abbiamo verificato ed è effettivamente quei numeri sono proprio usciti con l'estrazione dello scorso 9 ottobre come si può leggere da questo articolo di Quifinanza.

I tre numeri giocati ed estratti sono stati 20 22 77, tutti usciti sulla ruota Nazionale. La ruota Nazionale è stata aggiunta alle altre ruote del lotto nel 2005 ed è l'unica sulla quale non viene giocato un numero che si sceglie di giocare su tutte le ruote, a meno che non sia appositamente selezionata l'opzione di giocarlo sulla ruota nazionale.

La targa della Lancia è stata davvero una piccola miniera d'oro per i fortunati giocatori di questa tabaccheria a Palermo. Con un terno secco al lotto sulla ruota Nazionale si vince fino a 4500 volte la puntata: quindi con 1 Euro si può vincere la bella somma di 4500 euro.