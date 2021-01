Arriva il gelo artico: i trucchi per togliere il ghiaccio dal parabrezza

editato in: da

E’ in arrivo da venerdì 15 gennaio un’ondata di gelo artico sull’Italia con temperature che sono destinate ad andare ben sotto lo zero termico in diverse zone del Centro-Nord.

In queste situazioni meteo è facile che, lasciando l’auto parcheggiata di notte al freddo, la mattina ci si ritrovi col parabrezza della propria vettura completamente ghiacciato.

Se non siete tra gli automobilisti più fortunati che hanno la possibilità di sfruttare il parabrezza termico, fornito come optional da molte case automobilistiche, esistono alcuni trucchi e altre operazioni che sono da evitare per sbrinare velocemente il vetro.

Sfruttare il riscaldamento dell’abitacolo è il rimedio più classico ma anche lento, ci vogliono alcuni minuti prima che il motore sia sufficientemente caldo. Se scegliete questo metodo, assicuratevi che i tergicristalli non siano azionati, eviterete di danneggiarli facendoli scorrere sul ghiaccio.

Cosa non fare

Anzitutto bisogna evitare di gettare l’acqua calda sul vetro: lo shock termico infatti potrebbe mandarlo in frantumi. E’ da evitare anche l’uso di contenitori cd, carte di credito, carte fedeltà del supermercato o altri strumenti che possono graffiare o danneggiare il vetro.

I trucchi da usare

Nel video qui sopra un ingegnoso automobilista ci mostra come. dopo aver riempito una semplice busta di acqua calda, riesca a togliere il ghiaccio rapidamente dal parabrezza.

Tre le opzioni più rapide per sbrinare il vetro c’è quella di usare un raschietto anti-ghiaccio adatto allo scopo con un guanto per evitare di congelarsi la mano. Un altro rimedio veloce è quello di usare degli spray creati appositamente per abbassare la temperatura di congelamento e sciogliere quindi la lastra di ghiaccio sul vetro.

Infine anche una miscela di acqua e alcol può aiutare a sghiacciare rapidamente il vetro dell’auto. Il consiglio è quello di mettere un po’ di alcol nella vaschetta acqua del lavavetri.