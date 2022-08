Trasforma una moto d’acqua e va su strada: il video è virale

Dal mare all’asfalto: Federico, un ingegnere milanese, ha trasformato una moto d’acqua in una moto da strada.

Il 33enne ingegnere milanese, da sempre appassionato di motori e corse, ha convertito una moto d’acqua in una (non propriamente tradizionale) moto da strada, seppure mantenendo il look classico di una ‘jet ski‘. Il video è diventato subito virale.

Dopo mesi di studi e lavori e una volta realizzato il progetto, Federico ha potuto così ‘testarlo’ positivamente proprio sulle strade di Milano con un effetto, complice l’illuminazione della moto, assolutamente eccezionale.