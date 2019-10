Tesla: il laboratorio dove vengono distrutte le auto elettriche

editato in: da

Le vetture di Tesla, come ben sappiamo, sono le elettriche per eccellenza, auto che hanno aperto la frontiera delle zero emissioni in tutto il mondo. Elon Musk, l’eleclettico creatore di queste meravigliose auto, ha appena mostrato che in fabbrica le auto non si producono solamente, ma si distruggono anche.

Non stiamo dando i numeri, quello che vediamo nel video è il Crash Lab di Tesla. Per la prima volta nella storia del costruttore, vengono svelate al mondo intero le immagini del suo laboratorio in cui le auto vengono distrutte. Si trova nello stabilimento di Fremont, in California, ed è la struttura in cui vengono sviluppate tutte le funzionalità di sicurezza implementate sulle varie auto elettriche. Grazie a questo laboratorio la Tesla Model 3 ha potuto raggiungere il massimo punteggio per quanto riguarda la sicurezza, ottenendo così differenti certificazioni che sono attive e valide a livello globale.

I risultati della Tesla Model 3, forse non tutti lo ricordano, sono davvero lodevoli e riguardano differenti fronti. Innanzitutto parliamo della National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) che ha raccolto il massimo del punteggio, cioè cinque stelle, in tutte le categorie e ha fatto registrare la minor possibilità di contrarre infortuni a conseguenza di un incidente. Poi c’è l’Euro NCAP, quello che noi tutti conosciamo, che ha definito la creatura di Musk un vero e proprio nuovo punto di riferimento in termini di tecnologie di sicurezza. L’Australian NCAP ha dato alla Tesla Model 3 sempre i cinque punti massimi di livello di sicurezza. Anche l’IIHS Top Safety Pick+ ha consegnato alla vettura elettrica la valutazione migliore di sempre.

Sembra proprio che il laboratorio dei crash test di Tesla funzioni alla perfezione e serva parecchio per migliorare al massimo i livelli di sicurezza delle macchine di Musk. La Casa ha rilanciato il video per mostrare con grande vanto quali sono i livelli raggiunti, facendo vedere solo una minima parte del lavoro che il costruttore svolge per testare le funzionalità di sicurezza delle proprie elettriche.

Tesla è una delle prime aziende facenti parte del settore in grado di evidenziare quali sono i vantaggi dell’elettrico in termini di sicurezza. Ad esempio parliamo della possibilità di avere delle zone di deformazione frontali ottimizzate, vista l’assenza del motore termico. Chiaramente ci sono state anche notizie negative e incidenti avvenuti durante l’uso dell’Autopilot di Tesla, questo è uno dei motivi per cui la Casa ci tiene a controbilanciare le notizie buie con quelle positive, mostrando il suo laboratorio per i crash test e gli ottimi livelli di sicurezza raggiunti dalle sue auto.