Si schiantano con due Ferrari contro un muro: tragedia sfiorata

Non è la scena di un film ma quello che è accaduto venerdì scorso a Osimo (Ancona) in via Molino Mensa dove si è sfiorata la tragedia. La telecamera di videosorveglianza di una villetta hanno ripreso il momento in cui due Ferrari, che sfrecciavano in salita, quasi a confrontarsi tra loro, in prossimità di una curva stretta sono finite dritte, saltando un fosso e finendo contro la recinzione di una villetta con piscina.

A bordo delle due Ferrari c’erano due uomini (un olandese di 56 anni ed un belga 46enne) e solo uno di loro ha avuto bisogno di essere trasportato in ospedale, ma non sarebbe in gravi condizioni. Dopo l’impatto una delle due auto ha preso a fuoco. Le telecamere di videosorveglianza presenti in zona hanno mostrato gli attimi in cui le due supercar della casa di Maranello hanno finito per schiantarsi contro la recinzione.

Diversi i pezzi di carrozzeria, anche di grosse dimensioni, che sono volati via finendo nel giardino e nella piscina della villa, dove per fortuna non c’era nessuno.

La polizia locale sta svolgendo accertamenti sulla dinamica dell’incidente, avvenuto in una strada dove c’è il limite di 50 chilometri orari. Oltre alle multe, si sta verificando se ci siano gli estremi per una denuncia penale.