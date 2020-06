Si schianta al suolo una moto volante della Polizia di Dubai

editato in: da

Una hoverbike, moto volante utilizzata dalla Polizia di Dubai per alcuni test in vista di una futura adozione, si è schiantata durante un volo di prova. Illeso il pilota a bordo.

Il filmato è stato diffuso online dalla stessa Hoversurf, l’azienda produttrice della moto-drone anche se non è specificato quando l’incidente sia effettivamente accaduto.

La vettura volante, realizzata dalla russa Hoversurf, ha un’autonomia di 30 minuti e può raggiungere i 70 km/h a 5 metri di altezza, senza poter ancora sfoggiare un’agilità tale da far pensare a una rivoluzione imminente dei trasporti su stradai.

Come appare nel video, i poliziotti devono faticare ancora e non poco per tenere le redini della vettura volante, manovrando la vettura del futuro con due cloche.