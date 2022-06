Quanto costa trasformare una vecchia Fiat Panda in un camper

Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Ormai lo conoscete tutti anche voi, lui è Jean Samuel Rostan, un ragazzo di soli 26 anni che ha trasformato la sua vecchia Fiat Panda in un meraviglioso camper per le vacanze. L’ho intervistato alcune settimane fa e oggi arriviamo al terzo episodio dedicato a questo progetto geniale.

Nelle scorse puntate abbiamo visto innanzitutto come è partito il suo piano e come è riuscito a ottenere quello che tanto desiderava, e poi l’elemento più curioso dell’intera Panda camperizzata, a cui Jean Samuel tiene particolarmente: il tendalino realizzato con il telo di un proiettore, che si trasforma in un vero e proprio cinema all’aria aperta. Eccezionale!

Ma qual è la cosa che più di tutte le altre gli appassionati di questa tipologia di progetti desiderano sapere? I costi. Quanto ha speso quindi Jean Samuel per realizzare questo progetto? Nel video vediamo nel dettaglio ogni elemento usato e i relativi prezzi, che possono essere utili a chiunque voglia ingegnarsi e creare un veicolo simile.

Quali lavori hai effettuato?

Ho voluto sfruttare tutto lo spazio disponibile a bordo, ho così rimosso i sedili posteriori. Ho ottenuto così un vano di un metro di lunghezza per un metro di larghezza e 63 cm di altezza. Ho inserito i cassetti di legno e li ho divisi in questo modo: in basso a sinistra ho messo il piano cottura a due fuochi, ho voluto creare un ambiente in cui vivere più comodamente possibile, perché già usare la Panda significa scendere a non pochi compromessi. Ho inserito quindi anche un lavello con la bacinella a soffietto e un rubinetto con la pompa al suo interno [li vediamo nel video], che estrae l’acqua da una tanica posizionata dietro al sedile del conducente. La cucina è completa, ci sono anche gli spazi per posate, pentole e stoviglie e ho aggiunto degli accessori utili come il porta sacco della spazzatura e il porta scottex. [Nel video il dettaglio dei costi di tutti questi elementi]

Fonte: Jean Samuel Rostan

Sono riuscito a mettere in auto anche un frigorifero di piccole dimensioni, molto simile a quello di casa, l’ho pagato 275 euro. Funziona con 220 volt, per cui ho dovuto installare un pannello solare flessibile sul tetto della Maggiolina che, come abbiamo già visto, ho pagato davvero poco rispetto al prezzo di mercato.

Ho creato un impianto, coi cavi che partono dal pannello fino al regolatore di carica, che serve per mettere in regola la tensione, trasferita alla batteria. Ho aggiunto una batteria che serve all’inverter, elemento che converte corrente da 12 volt a 220 volt. Così ho potuto collegare il frigorifero da 25 litri di capienza.

Sopra ai cassetti della cucina ne ho creati altri due (profondi un metro, larghi 40 cm e alti 20 e 25 cm) dove noi mettiamo i vestiti. L’unica cosa che manca è il bagno, ma nella Fiat Panda non c’è chiaramente lo spazio per crearlo.

Da cosa nasce la tua idea di camperizzare la Panda?

Ho iniziato a informarmi sul web e guardando video: volevo trasformare l’auto di tutti i giorni in un veicolo per le vacanze. Senza fretta si può arrivare ovunque. Contavo di avere molto più tempo prima della partenza, ma purtroppo ho avuto un imprevisto, e ho dovuto fare tutto in una sola settimana. Fortunatamente avevo già il legno e il frigo, e avevo in mente un po’ il progetto.

A pensarci, non so nemmeno io come ci sono riuscito, lavorando anche a tempo pieno come operaio in fabbrica su tre turni… è stata davvero dura!

Una curiosità che verrà a tutti: la macchina a pieno carico peserà tantissimo…

Proprio così, ed è una cosa che sto cercando di risolvere. La Panda non è di certo un’auto nata per portare questo peso che, tra Maggiolina, portapacchi e legno aggiunge un carico di circa 350 chili.

Fonte: Jean Samuel Rostan

Non hai fatto modifiche a livello meccanico o di struttura dell’auto?

Al momento non ancora, ma le devo fare. Ho iniziato un video per far vedere tutti gli interventi necessari, lo vedrete sul mio canale YouTube. Devo modificare le sospensioni al posteriore aggiungendo un foglio di balestra, perché con la macchina carica le balestre dietro sono piatte, senza curvatura e non ammortizzano più. All’inizio non pensavo fosse una problematica così importante, ma adesso ci devo lavorare. Serve comunque molto tempo.

Le balestre vanno ricentinate da una ditta specializzata e verrà aggiunto appunto il foglio di balestra. Ci sarà una grande differenza e l’auto potrà sostenere meglio il carico. In caso sarà poi anche possibile aggiungere delle molle specifiche per ammortizzare ancor meglio. E stessa cosa sull’anteriore, le sospensioni non sono studiate per supportare questo peso, quindi devo adattarle, sempre dimensionate da una ditta specializzata. Andrò a Torino per questo. È importante che tutto sia ammortizzato ma anche in sicurezza.

A che velocità riesci a guidare con la tua Panda camperizzata?

Per i motivi appena descritti ho sempre guidato piano. In tangenziale o sulle strade a scorrimento veloce arrivo ai 90 km/h circa. Nelle strade più tortuose sto più attento e viaggio a velocità ridotta rispetto a una normale auto.

Vorrei concludere dicendo che io ho comprato anche un camper di seconda mano, per assecondare la passione che ho. Non ho speso molto ma ho dovuto comunque fare dei sacrifici. Lo utilizzo durante l’inverno o in situazioni in cui non posso usare la Panda con la Maggiolina, quindi anche quando piove o per altre tipologie di vacanze. Anche questo lo vedete sul mio canale YouTube.

E non è tutto, perché ho anche un’altra Panda 4×4 comprata insieme a un amico, che utilizzeremo per fare il Panda Raid: un Rally nel deserto di lunga distanza, dal nord del Marocco fino a Marrakesh. Ma questa è tutta un’altra storia, ve ne parleremo, e seguiremo i ragazzi. Quindi state attenti!

Intanto vi lascio alla visione di questo video, dove abbiamo raccolto le immagini di tutti gli elementi acquistati e montati da Jean Samuel Rostan per realizzare la sua Fiat Panda camperizzata. E lui stesso ci ha rilasciato nel dettaglio ogni informazione sui costi. Siete curiosi di sapere quanto potete spendere seguendo i consigli di Jean Samuel, per creare un mezzo simile? Allora guardate il video: è incredibile!

Intanto potete continuare a seguire le avventure di Jean Samuel Rostan sul suo profilo Instagram e sul suo canale YouTube.