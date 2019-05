Ecco la più grande esposizione delle auto di film e serie tv

editato in: da

Le auto sono da sempre grandi protagoniste di film e serie tv, ce ne sono alcune che non dimenticheremo mai.

Un po’ per le loro caratteristiche uniche e per le performance mozzafiato che le caratterizzano nelle scene dei film, un po’ anche perché molto modelli sono stati personalizzati e resi unici e inimitabili sono ed esclusivamente per girare con gli attori a bordo. Ci sono anche delle vetture speciali che sono state create solo ed esclusivamente per un determinato ruolo, per essere le protagoniste di momenti unici ripresi dai migliori sceneggiatori e registi.

Tra queste alcune rimarranno per sempre impresse nella nostra memoria e sono state utilizzate negli anni anche per girare alcune pubblicità e degli spot particolari nel mondo dei motori e non. Quella di cui parliamo oggi invece è un’esposizione unica e davvero speciale, si tratta di una mostra che si trova all’interno del Petersen Automotive Museum di Los Angeles, dove troviamo vetture uniche e protagoniste di film e serie tv.

Per citarne alcune, possiamo vedere ad esempio la mitica Delorean di Ritorno al Futuro, di cui abbiamo parlato spesso, oppure anche Kitt, chi non conosce l’eccezionale bolide nero di Michael Knight in Supercar? Una mostra meravigliosa, che svela al pubblico le automobili più famose della storia del cinema a livello globale. La più grande esposizione di questo genere è visitabile fino al 15 marzo 2020 e si chiama Hollywood Dream Machines.

Al suo interno saranno presenti più di cinquanta macchine che provengono tutte da almeno trenta film differenti. I visitatori avranno quindi la possibilità di rivivere le scene viste nelle loro pellicole preferite, di ripercorrere la storia e il legame che queste vetture hanno con il piccolo e grande schermo. Insieme alle quattro ruote ci saranno anche altri oggetti di scena, e delle biciclette, oltre a veicoli ibridi.

Il direttore del Petersen Automotive Museum di Los Angeles, Terry Karges, ha spiegato: “Abbiamo aperto la mostra “Macchine da sogno di Hollywood”, con le automobili dei film di scienza. Abbiamo 52 veicoli provenienti da 30 diversi studios cinematografici, è un progetto enorme. La macchina di “Ritorno al futuro” è stata una automobile vera, prodotta in serie ed è stata semplicemente trasformata in macchina volante”. In mostra ci saranno anche le auto di Luke Skywalker, quella di Mad Max e di Blade Runner.