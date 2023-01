Parabrezza ghiacciato: il semplice trucco che spopola su Tik Tok

Il parabrezza ghiacciato è l’incubo di chi non ha un garage in cui riparare l’auto dalle gelate notturne. Ma niente paura: ecco direttamente da Tiktok un trucco per sbrinare il cristallo in una manciata di secondi, senza dover ricorrere al raschietto col rischio di congelarsi una mano senza l’uso di un guanto.

Sta spopolando sulla piattaforma social più in voga del momento un metodo “sbrina-parabrezza” semplice e veloce che promette di non rovinare i cristalli.

Parabrezza ghiacciato? Ecco il rimedio TikTok

Il Tik Tok in questione, visualizzato in pochissimi giorni da milioni di utenti, mostra come risolvere al mattino il problema del vetro in 5 secondi. Come? È sufficiente, la sera prima, ricordarsi di coprire il parabrezza con un cartone. Ebbene sì: posizionandolo sul parabrezza (in alternativa sì anche a stracci pesanti o coperte), il cristallo si manterrà pulito e del tutto privo di tracce di ghiaccio.

E se ci dimentichiamo di coprire il parabrezza? Se la sera prima vi siete dimenticati di proteggere il vetro, per sbrinarlo un altro metodo infallibile prevede di posizionare direttamente sopra la superficie un sacchetto o una borsa termica piena di acqua calda, da strofinare come se fosse una spugna; in alternativa, utilizzate dei guanti in plastica. Oppure è possibile procurarsi anche dei comodi spray anti-ghiaccio che costano meno di 10 euro e in pochi secondi liberano il parabrezza dal ghiaccio.

L’errore da non fare

Un errore da non commettere mai è quello di versare direttamente sul parabrezza ghiacciato acqua bollente: lo sbalzo termico potrebbe causare uno shock termico e la rottura dei cristalli.