Non solo tennis, la passione segreta di Jannik Sinner

Jannik Sinnner è attualmente impegnato nel torneo di Wimbledon dove ha raggiunto i quarti di finale grazie al successo sullo spagnolo Alcaraz. In assenza di Berrettini, è lui che sta tenendo alta la bandiera del tennis italiano sui campi in erba della storico torneo londinese.

Sempre di più sono i tifosi che lo sostengono e che vogliono conoscere anche curiosità sulla sua vite personale seppure il tennis lo impegni moltissimo. Il ragazzo di San Candido è infatti molto concentrato sul suo lavoro ma è, ad esempio, un appassionato di motori.

Da qualche tempo è ambasciatore dell’Alfa Romeo ed ha proprio un’auto del Biscione nel suo garage. L’auto di Sinner, in particolare, è una Stelvio Q4 in allestimento Veloce, che il tennista ama curare personalmente, come ha dimostrato in un post sul suo profilo Instagram, in cui si è fatto fotografare sulla rampa del garage di casa intento nella pulizia del cerchio posteriore sinistro.

”Sono stato molto contento: guidare mi piace, è bello poter essere indipendente e non dover essere legato agli altri per spostarsi”, aveva dichiarato recentemente.

L’Alfa Romeo Stelvio Q4 Veloce è una delle versioni di punta del SUV del Biscione. Tra le sue particolarità ci sono gli interni che riprendono quelli delle versioni Quadrifoglio con i sedili sportivi in pelle e Alcantara, l’imperiale nero e le finiture in vera fibra di carbonio.

Per i motori si può scegliere tra due opzioni: il 2.0 Turbo benzina da 280 CV o 2.2 Turbo Diesel da 210 CV, entrambi abbinati al cambio automatico a 8 marce e alla trazione integrale Q4. Tutti e due i propulsori sono 4 cilindri in linea costruiti interamente in alluminio e utilizzano l’albero di trasmissione in carbonio. Così equipaggiata la serie speciale Sport Edition raggiunge una velocità massima di 215km/h e passa da 0 a 100 km/h in appena 6,6 secondi.