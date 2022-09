Tutti i benefici di avere un limone in auto

Quando si viaggia in auto occorrerebbe sempre avere con sé un limone, frutto dalle inaspettate proprietà. Non solo disinfettante naturale e dissetante: il limone, oltre a contribuire a fluidificare e purificare il sangue, aiuta il nostro corpo ad assimilare il calcio. Inoltre, ricco di vitamina C, grazie alle virtù detox e diuretiche, è dalla parte del peso forma.

Addio mal d’auto

Ma non è tutto: l’agrume, ottimo repellente naturale, è un perfetto rimedio contro nausea e vomito in chi soffre di cinetosi (mal d’auto), disturbo frequente che si verifica anche dopo un breve tragitto in macchina. Insomma, se siete sensibili alle curve, il succo può farvi vincere i fastidi causati dall’auto. Il suggerimento, quindi, è quello di portare sempre con voi una bottiglietta con dentro acqua e limone; già solo il gradevole odore della bevanda sarà sufficiente per alleviare il disturbo.

Occhio se avete questo disturbo

Mai ricorrere al limone in caso di reflusso gastrico, potreste aggravare il bruciore; in situazioni come questa, meglio rivolgersi al proprio medico di fiducia.