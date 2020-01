Neve e ghiaccio sulle strade: ecco le catene da neve rotanti

editato in: da

La circolazione stradale in presenza di neve può risultare molta difficoltosa non solo per le auto ma anche per i camion.

Spesso i grossi Tir faticano a procedere oppure devono fermarsi per montare enormi catene creando anche lunghe sulle Autostrade o sulle strade statali.

Negli Stati Uniti sono state brevettate delle catene rotanti che si possono azionare stanno comodamente seduti al volante.

Queste catene permettono al veicolo che le monta di non fermarsi e di procedere in sicurezza lungo la strada innevata