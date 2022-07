Lautaro Martinez, nuovo super Suv da 200mila euro

Prima di riprendere gli allenamenti con l’Inter e di ritrovare il suo compagno d’attacco Romelu Lukaku, venerdì scorso Lautaro Martinez si è recato a Sant’Agata Bolognese per fare visita alla sede della Lamborghini dove vengono prodotte tutte le automobili del marchio italiano.

Dopo avere configurato la sua prossima Lamborghini Urus , il ‘Toro’ – questo il soprannome di Lautaro – ha potuto visitare la manifattura Lamborghini; di particolare interesse, la linea produttiva dove viene prodotta la Huracán STO e quella della Selleria, dove nascono gli interni delle Lamborghini.

Urus, il Super Suv Lamborghini

L’auto scelta da Lautaro è la Lamborghini Urus, il SUV sportivo della casa di Sant’Agata Bolognese, una Sport Utility con prestazioni da supercar. Uscita per la prima volta nel 2017, l’auto presenta un design accattivante e grintoso, con forme muscolose e grandi prese d’aria per ottimizzare l’aerodinamica. Non mancano i nuovi proiettori ottici con fari a LED e i cerchi in lega da 21 pollici, con dimensioni imponenti che vedono una lunghezza di 511 cm, una larghezza di 202 cm e un’altezza di 164, mentre a dispetto delle supercar Aventador e Huracán propone un generoso bagagliaio da 616 litri.

Interni curati in ogni minimo dettaglio

Gli interni della Urus sono curati in ogni minimo dettaglio, con un abitacolo costruito intorno al conducente secondo la filosofia tipica del marchio italiano. C’è il volante sportivo a tre razze con comandi e paddle integrati, mentre nella plancia si trova il navigatore satellitare con interfaccia per la connettività mobile, compatibile con Android Auto e Apple CarPlay. Non manca anche il cruscotto digitale con strumentazione personalizzabile, ci sono i sedili regolabili e un potente impianto stereo Bang & Olufsen disponibile su richiesta, con un dispositivo 3D Audio System che include 21 speaker per una capacità complessiva di 1700 Watt.

Prestazioni super

La Lamborghini Urus viene proposta in un unico modello, con la possibilità di scegliere appena tra la versione a 4 o a 5 posti, con un prezzo di listino a partire da poco più di 225 mila euro. Il SUV italiano è equipaggiato con un motore V8 da 4.0 litri capace di sviluppare 650 cv di potenza, con una coppia di 850 Nm a 2250 giri al minuto, abbinato alla trazione integrale permanente e al cambio sequenziale robotizzato a 8 rapporti. La Urus è omologata Euro 6 D-Temp, presenta un consumo nel ciclo combinato di 7,8 Km/l, emissioni di CO2 di 325 g/Km e un peso di quasi 2,2 tonnellate, tuttavia è in grado di raggiungere una velocità massima di 305 Km/h e accelerare da 0 a 100 Km/h in appena 3,6 secondi.