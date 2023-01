La nuova canzone di Shakira provoca Piquè: la reazione crea un terremoto

Ovviamente questa attenzione mediatica è stato colta al volo da Renault che non ha perso l’occasione per un’azione di Instant Marketing. Sul profilo Twitter spagnolo, la casa francese ha pubblicato l’immagine di una Twingo rossa con il numero 22 ( la cantante , classe 1977, sostiene nella canzone di valere due volte 22, l’età della nuova fiamma di Piquè) citando letteralmente una frase del testo: “Pa tipos y tipas como tu”, aggiungendo “¡Sube el volumen!” (“Alza il volume!”). Tra gli hashtag c’era pure #claramente, termine usato da Shakira nella canzone per citare in maniera diretta il nome della nuova partner dell’ex.

La cantante, nel suo nuovo singolo, prende di mira la giovane età della nuova partner di Piqué (la 22enne Clara Martì), insinuando che lui abbia lasciato una compagna per la vita, da cui ha avuto due figli, per inseguire la passione del momento: ” Hai scambiato una Ferrari con una Twingo. Ero troppo grande per te ed è per questo che stai con qualcuno proprio come te ”, il testo della canzone che prosegue, ” hai scambiato un Rolex con un Casio ”.

(Per ragazzi come te, uh-uh-uh-uh)

Oh oh oh oh)

(Per ragazzi come te, uh-uh-uh-uh)

Scusa, ho già preso un altro aereo

Non tornerò qui, non voglio un’altra delusione

Ti atteggi tanto da campione

E quando avevo bisogno di te, hai dato la tua versione peggiore

Scusa baby, è passato un po’ di tempo

Che avrei dovuto buttare via quel gatto

Un lupo come me non è per i principianti

Un lupo come me non è per ragazzi come te, uh-uh-uh-uh

Per ragazzi come te, uh-uh-uh-uh

Ero troppo grande per te ed è per questo che stai con qualcuno proprio come te, uh-uh-uh-uh

Oh oh oh oh

Questo è per mortificarti, masticare e deglutire, deglutire e masticare

Non torno con te, né che tu mi chiami o mi preghi’

Ho capito che non è colpa mia se ti criticano

Faccio solo musica, perdonami se questa cosa ti schizza

Mi hai lasciato vicino alla suocera

Con la stampa alla porta e il debito all’erario

Pensavi di avermi ferito e di avermi reso più dura

Le donne non piangono più, le donne fatturano

Ha il nome di una brava persona.

Chiaramente non è come sembra

Ha il nome di una brava persona.

Chiaramente

È proprio come te, uh-uh-uh-uh

Per ragazzi come te, uh-uh-uh-uh

Ero troppo grande per te ed è per questo che stai con qualcuno proprio come te, uh-uh-uh-uh

Oh oh oh oh

Dall’amore all’odio c’è un passo

Non tornare qui, ascoltami

Zero rancori, baby, ti auguro ogni bene con la mia presunta sostituta

Non so nemmeno cosa ti sia successo

Sei così strano che non riesco nemmeno a distinguerti

Valgo due su 22

Hai scambiato una Ferrari con una Twingo

Hai scambiato un Rolex con un Casio

Vai ad accelerare, rallenta

Ah, tanta palestra

Ma allena un po’ anche il cervello

Foto in cui mi vedono

Qui mi sento come un ostaggio, per me va tutto bene

Domani ti lascio libero e se vuoi portarla vieni anche tu

Ha il nome di una brava persona (Uh-uh-uh-uh)

Chiaramente non è come sembra (Uh-uh-uh-uh)

Ha il nome di una brava persona (Uh-uh-uh-uh)

E un lupo come me non è per ragazzi come te, uh-uh-uh-uh

Per ragazzi come te, uh-uh-uh-uh

Ero troppo grande per te ed è per questo che stai con qualcuno proprio come te, uh-uh-uh-uh

Oh oh oh oh

Uh-uh-uh-uh (Pa’ tipi, pa’-pa’-pa’ tipi come—)

Per ragazzi come te, uh-uh-uh-uh (Per ragazzi, per ragazzi come—)

Ero troppo grande per te ed è per questo che stai con qualcuno proprio come te, uh-uh-uh-uh

È finita*

Oh oh oh oh

Ecco, ciao