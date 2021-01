La Fiat Panda sfugge alla Polizia con una manovra impossibile

editato in: da

Il video dell’ inseguimento stradale tra una SEAT Ibiza della Polizia e una Fiat Panda è diventato virale sui social. L’epilogo è davvero sorprendente con il conducente della piccola utilitaria che rischia la vita con una manovra rischiosissima pur di non fermarsi e sfuggire al controllo delle Forze dell’Ordine.

L’auto delle Forze dell’Ordine parte all’inseguimento della piccola utilitaria che non si ferma nonostante i fari e le sirene spiegate dell’auto al suo inseguimento. La manovra finale è una beffa per la Polizia perché l’autista della Fiat Panda rischia l’impossibile.

Nonostante ovviamente la manovra sia da denunciare, i commenti sui social ironizzano sull’epilogo sorprendente: ”Con quella manovra i punti sulla patente glie li hanno aggiunti” oppure ”Quando hai finito tutti i Need For Speed e decidi di farlo nella realtà con la Panda della nonna”.

Cosa dice il Codice della Strada

Il Codice della strada stabilisce che tutti i conducenti ai quali viene intimato dalle autorità competenti di fermarsi sono tenuti a farlo se non vogliono incorrere in gravi sanzioni. Tale obbligo scatta quando l’agente è in uniforme ed è munito dell’apposito segnale distintivo. Chi non si ferma all’alt della polizia o dei carabinieri rischia una multa che va da 84 euro a 335 euro, a cui si aggiunge la decurtazione di 3 punti dalla patente (articolo 192 del Codice della strada).