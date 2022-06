Incidente al casello della Milano-Torino: Tir incastra auto

Incidente davvero particolare, per fortuna senza conseguenze al casello della Ghisolfa, sulla Torino-Milano, in direzione Torino.

L’incidente ha visto coinvolti il guidatore di un Tir che non ha visto sul lato destro l’arrivo un’auto che si avvicinava alle corsia del Telepass per pagare il pedaggio. Il Tir e l’auto sono rimasti incastrati nella corsia, tra un guardrail e l’altro. Per fortuna nessuno ha riportato gravi conseguenze.

C’è voluto l’intervento di tecnici specializzati per “liberare” i due mezzi. Intanto, coloro che rallentavano per andare a pagare il pedaggio hanno assistito alla scena e hanno anche immortalata e diffusa sui social network.