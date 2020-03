Il veicolo speciale della Polizia che sanifica le strade

editato in: da

In questo momento di emergenza per il Coronavirus, la Polizia è in prima linea con tutti i suoi operatori e mezzi.

A Milano, viene impiegato anche il veicolo speciale idrante, il Bai Arv 8500S, in dotazione al III Reparto mobile.

Il mezzo ha una capienza di 8mila litri di acqua e contribuisce ai servizi di sanificazione delle vie della città, già in atto e a cura dell’Azienda milanese servizi ambientali (Amsa).

L’impiego proseguirà anche questa settimana, nelle vie indicate da Amsa, che provvede a fornire l’igienizzante, ipoclorito di sodio in soluzione acquosa.