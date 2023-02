Questo sistema per fare benzina nell’auto non si è mai visto

Il video che arriva dalla Danimarca è davvero sorprendente e potrebbe facilitare la vita a tanti automobilisti che non amano farsi la benzina da soli: si tratta di un sistema di rifornimento completamente automatizzato che utilizza un braccio meccanico per rifornire i veicoli ma non solo...

Il nuovo sistema sviluppato dall'azienda danese Autofuel intende ridefinire i tradizionali modelli di rifornimento, garantendo comfort, praticità e sicurezza sia ai clienti che alle stazioni di servizio.

Le auto a guida autonoma diventeranno presto una realtà e Autofuel mira a sostituire il coinvolgimento umano anche nel rifornimento con una tecnologia proprietaria che gestisce l'intero processo di rifornimento.

Il robot Autofuel non solo rifornisce l'auto, ma si occupa anche dell'identificazione del cliente e dei pagamenti senza richiedere alcuna azione da parte del cliente. Il sistema è stato progettato come aggiunta al distributore esistente, non richiede modifiche e consente comunque al cliente di effettuare manualmente il rifornimento, se necessario.

''Il rifornimento delle nostre auto avviene proprio come è stato fatto negli ultimi 70 anni e non si è verificato alcuno sviluppo importante. Nello stesso periodo, la tecnologia si è sviluppata più velocemente che mai e oggi abbiamo Internet veloce, smartphone, assistenti AI e auto a guida autonoma che presto saranno sulle strade. Le stazioni di servizio con rifornimento robotizzato possono offrire la massima comodità per i clienti di oggi e la mobilità di domani” spiegano dall'azienda.