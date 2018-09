Guinness 2019: il go-kart a reazione più veloce del mondo supera i 180 km/h 

editato in: da

Sono stati finalmente svelati dall’autorità mondiale per le imprese da record i nuovi guinness e le loro star, il nuovo libro è in vendita.

Tra le migliori performance dell’edizione del 2019 troviamo la più vecchia trapezista volante, il maggior numero di salsicce prodotte in un minuto, il salto più alto di un cane, il maggior numero di double dutch di un cane in un minuto, i ferri da maglia più grandi, il DJ da discoteca professionista più vecchio, il robot esapode guidabile più grande, il maggior numero di dadi impilati sulla zampa di un gatto, la persona più modificata, i 50 m più veloci con i pattini sulle mani, il tempo più lungo controllando un pallone da calcio con i piedi sul tetto di un’automobile in movimento, il maggior numero di salti mortali all’indietro soffiando fuoco in un minuto, il maggior numero di flick all’indietro consecutivi.

Quello su cui poniamo l’attenzione in tema di motori è il record realizzato da Tom Bagnall con il go-kart a reazione più veloce del mondo, capace di raggiungere ben 180,71 km/h. Tom Bagnall ha 26 anni, è di Staffordshire, nel Regno Unito ed è l’orgoglioso proprietario di questo mezzo incredibile. Tom ha impiegato 12 mesi per completare la sua costruzione. Il giovane ha una grande passione per la velocità, nata in giovane età, e diventata oggi, secondo quanto lui stesso dichiara, una vera dipendenza.

Ha iniziato a interessarsi a ingegneria e meccanica lavorando nella sua officina fino a tardi la sera. Quello che fa sempre Tom è prendere qualcosa di lento e banale e trasformarlo, potenziandolo, per far sì che raggiunga la massima velocità possibile. Quello che è riuscito ad ottenere con il suo go-kart a reazione ha davvero un valore da record.

Oltre al Guinness World Record si festeggia l’incredibile Maker Movement con uno speciale capitolo dedicato a sognatori, inventori, artigiani e creatori che hanno realizzato progetti da record strepitosi, come ad esempio la pistola ad acqua più grande, l’hamburger con le dimensioni di un elefante e molto altro. Ci sono altre sezioni speciali dedicate alla scienza, alla musica, al cinema, ai social, alla Terra, oltre al “Provateci a Casa” e alla categoria legata al corpo umano.