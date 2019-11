Elon Musk, la rivincita: tiro alla fune tra CyberTruck e Ford F-150

editato in: da

Abbiamo assistito negli scorsi giorni alla presentazione del nuovo CyberTruck di Tesla, il pick-up elettrico costruito con un guscio esterno progettato per garantire estrema durevolezza e protezione dei passeggeri. Un mezzo unico che Elon Musk vanta, con un’autonomia di 800 km e un’accelerazione 0-100 km/h in meno di 2,9 secondi.

Quello che abbiamo visto nel video di presentazione della vettura ha quasi dell’incredibile, Musk infatti aveva sottolineato più volte quanto il suo nuovo super veicolo fosse indistruttibile e avesse degli ottimi vetri antiproiettile e poi ha fatto una figuraccia in diretta. I vetri infatti durante la prova sono andati praticamente in frantumi a seguito del lancio della sfera in metallo prevista. Il ‘povero’ Ceo di Tesa è rimasto davvero imbarazzato da quanto accaduto.

Motivo per cui nei giorni scorsi ha reso virali dei video con le varie prove effettuate prima della diretta, che mostrano l’effettiva indistruttibilità del mezzo, e ha anche spiegato cosa è andato storto, e ve lo abbiamo riportato anche noi.

Quello che ha deciso di fare oggi Elon Musk, dopo la sua ‘giustificazione’ con il mondo, è alzare la posta per far dimenticare la figuraccia fatta e quindi sfidare il pick-up americano più famoso e venduto, il Ford F-150. La Casa dell’Ovale Blu non è però d’accordo ad accettare questa sfida. Sui social si è diffuso il video in cui vediamo le due auto che si mettono alla prova in una sorta di tiro alla fune una contro l’altra. La vittoria è nelle mani della nuova creatura elettrica di Tesla.

Chiaramente Ford ha deciso di rispondere agguerrita, dichiarando che “quel pick-up è un po’ come una mamma, intoccabile, è un mezzo storico la cui prima serie è nata nel 1948”. E così il vicepresidente di Ford X Sundeep Madra ha risposto a Elon Musk in maniera provocatoria, con queste parole: “Ehi, Elon Musk, dacci uno dei tuoi suv e ci pensiamo noi a fare un test ad armi pari”.

Ford ha voluto subito mettere a tacere voci e polemiche e quindi ha deciso di dichiarare che quella di Madra era solo una battuta, visto che Ford F-150 è un’auto che in America viene venduta ormai da decenni e che il prossimo anno uscirà in una nuova edizione, per la prima volta ibrida, e tra qualche anno l’F-150 sarà anche completamente elettrico. Elon Musk ha comunque continuato a provocare Ford su Twitter.