Come funziona la e-bike anfibia che si trasforma in piccola barca e camper

Aigars Lauzis è un designer fondatore della Zeltini, una piccola azienda con grandi ambizioni. Questo estroso designer vive in Lituania insieme alla moglie e ha progettato un nuovo veicolo ecosostenbile che sta attirando l’attenzione di molti curiosi sul web

Questo veicolo estremamente versatile si chiama Z-Triton: è una e-bike in origine che può però essere trasformata in una piccola barca spinta da un motore elettrico o in un mini camper per brevi soste notturne.

Come si vede nel video in pochi minuti la e-bike può diventare una piccola casa anfibia. Quando Z-Triton viene usato come bicicletta invece l’utente può sfruttare il sistema elettrico alimentato grazie a pannelli fotovoltaici sul tetto.

All’interno lo spazio posteriore della panca si trasforma in una stanza dove due persone possono sdraiarsi tranquillamente e trascorrere la notte. Il mezzo è stati testato in tutte le condizioni e in stagioni diverse per verificarne resistenza e prestazioni.

Al momento non è ancora in commercio ma siamo certi che presto attirerà l’attenzione di diversi investitori.