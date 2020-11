L’auto volante di ultima generazione: prende il volo in tre minuti

editato in: da

Immaginate la comodità di avere un veicolo che va per la strada e uno che può volare, tutto in in pochi minuti. Quel sogno è più vicino di quanto si pensi. L’AirCar (V5) è l’auto volante di ultima generazione che si trasforma da veicolo stradale in veicolo aereo in meno di 3 minuti.

Facendo un semplice clic è possibile passare dalla modalità di guida a quella di volo, rendendo un gioco da ragazzi viaggiare per piacere o utilizzare per scopi commerciali. Progettata dal professor Stefan Klein, l’auto volante di quinta generazione ha completato due voli all’aeroporto di Piestany in Slovacchia alla fine di ottobre e ha concluso in sicurezza due decolli e due atterraggi.

”Il modello a due posti pesa 1.100 kg e può trasportare un carico aggiuntivo di 200 kg per volo. Alimentato da un motore BMW 1.6l, l’auto-aereo ha una potenza effettiva di 140 CV. L’autonomia di viaggio stimata di AirCar è di 1.000 km e il consumo di volo di 18 l / h“, ha affermato Klein Vision, a proposito dell’AirCar.

Il meccanismo di apertura e ritrazione delle ali e della coda è davvero impressionante, trasformando l’automobile in un aeroplano. La cabina di pilotaggio offre spazio per il pilota e un passeggero è molto spaziosa e ben disegnata.