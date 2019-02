Audi e-Tron, supera muri ghiacciati in un’impresa eccezionale

editato in: da

Audi e-Tron è una delle auto elettriche di ultima generazione sul mercato oggi, che è stata protagonista di una sfida unica.

Quello che ha fatto la vettura è stato destreggiarsi su una delle piste da sci più importanti del mondo, in Austria. Il suv a batteria infatti ha scalato la ripida salita della Mausefalle, definita infatti la trappola per topi, uno dei tratti più difficili della Streif, che ha una pendenza dell’85%. Una discesa che è ritenuta da tutti gli sciatori come una delle più adrenaliniche del mondo, dove si assiste ai più forti jet men mondiali e dove è appena salito sul gradino più alto del podio Dominik Paris. L’episodio eccezionale che si è verificato su questa pista innevata ha visto una Audi e-Tron, suv 100% elettrico dei Quattro Anelli, risalire i rapidi pendii.

La macchina è stata preparata appositamente per superare la missione, con trazione elettrica. Il campione del mondo di rallycross, lo svedese Mattias Ekström, ha guidato la vettura superando la salita dalla pendenza unica. Si tratta del muro più conosciuto e difficile della Streif, quello che viene affrontato dagli sciatori della Coppa del Mondo in salto. Alla Audi e-Tron è stata dedicata una speciale configurazione della trazione quattro, caratterizzata da due motori elettrici al retrotreno e un motore elettrico sull’asse anteriore. La vettura così ha potuto raggiungere una eccezionale potenza totale di 503 Cavalli.

Anche l’elettronica del sistema di trazione del suv di Audi è stata rivisitata dagli ingegneri della Casa. In questo modo sono state adattate l’erogazione della coppia e la ripartizione della spinta tra gli assiali in funzione della missione mozzafiato che la e-Tron ha dovuto affrontare. Sono state anche aggiunte le ruote da 19’’ con gomme chiodate, per aumentare l’aderenza sulla superficie innevata e a tratti ghiacciata della pista da sci. Sembrava davvero impossibile poter vincere quel ripido percorso, ghiacciato e duro, praticamente inagibile. Ma il pilota ha raccontato di essere rimasto davvero impressionato dal modo in cui il suv elettrico è riuscito a superare la sfida.

Le doti di Audi e-Tron erano già state messe alla prova lo scorso anno in altre performance estreme e il suv ha sempre dimostrato di vincere anche le sfide più difficili. La risalita lungo la Mausefalle è un’altra missione vinta, che mostra le potenzialità della tecnologia quattro applicata al suv a batteria.