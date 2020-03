Addio al cambio gomme: in futuro basterà una capsula

editato in: da

Goodyear ha presentato un concept di uno pneumatico del futuro che è in grado rigenerarsi e adattarsi alle condizioni climatiche. Insomma si tratterebbe di una gomma che farebbe la fortuna di ogni automobilista che non dovrebbe più preoccuparsi del cambio gomme stagionale.

Il concept in questione si chiama Goodyear reCharge ed è un pneumatico in grado di adattarsi e modificarsi per soddisfare le esigenze di mobilità.

La mescola del battistrada può essere ricaricata con singole capsule riempite con una mescola liquida “personalizzata” sulle esigenze dell’automobilista e dei veicoli ed è realizzata con un materiale biodegradabile.

Queste capsule permettono al battistrada di rigenerarsi, adattandosi alle condizioni climatiche, all’area geografica o semplicemente al modo di viaggiare.

Inoltre, il battistrada viene sostenuto da un telaio leggero non pneumatico, che richiede poca manutenzione ed eliminerebbe i problemi legati alla foratura e ai cali di pressione.