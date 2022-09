Un giocatore dell’Inter ha comprato la Panda di Vidal

In molti ricorderanno l’ex centrocampista dell’Inter, Arturo Vidal, divertirsi e documentare sui social la sua passione per una piccola Panda di colore verde acqua. Vidal, nel corso dell’estate si è trasferito al Flamengo in Brasile, ed è stato costretto a vendere la sua piccola auto ad un compagno di squadra.

In questi giorni ad Appiano Gentile alla guida della piccola vettura, come riporta il Corriere dello Sport, si è presentato Samir Handanovic. Portiere e capitano dell’Inter, sotto l’occhio della critica in questo ultimo periodo, ha fatto il suo ingresso al centro di allenamento della Pinetina a bordo dell’ex auto di Vidal. Il portiere sloveno (37 anni) non ha ama i riflettori della ribalta ed evidentemente si trova a suo agio a bordo di questa piccola utilitaria.

Nonostante i suoi profili dalle forme squadrate la vecchia Pandina è stata in grado di far ‘innamorare’ anche i calciatori che possiedono fuoristrada e supercar esclusive.

Il valore della Fiat Panda 750 di Handanovic si aggira tra i 3 e 4 mila euro sul mercato dell’usato.