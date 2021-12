Vidal guida sotto la neve la sua Fiat Panda

Arturo Vidal non molla più il volante della sua Fiat Panda che ha recentemente acquistato. Nonostante l’abbondante nevicata caduta sul Nord Italia, il centrocampista cileno dell’Inter ha provato la tenuta su strada del suo ‘pandino’ per le strade del comasco: “il mio regalone non fallisce“, spiega il centrocampista cileno dell’Inter in una storia su Instagram.

Vidal, con la sua fidanzata Sonia Isaza come passeggera, affronta una strada ricoperta di neve e, grazie alle sue caratteristiche, la vettura riesce a percorrere senza problemi. La vecchia Panda è infatti super affidabile su terreni innevati per il semplice fatto che non avendo differenziale centrale ha sempre entrambi gli assi in presa.

Circa un mese fa il calciatore dell’Inter Arturo Vidal è stato protagonista di una brutta avventura. Il giocatore è stato derubato nella sua villa di San Fermo nel comasco (la stessa appartenuta ad Adriano nel 2008).



I ladri hanno sottratto dall’abitazione molti oggetti di valore ma, evidentemente non soddisfatti, hanno poi concentrato l’attenzione sul ricco parco auto del calciatore. Com’è noto, viste le numerose foto pubblicate sui social, Vidal ha tra le altre anche una Ferrari 488 e una Mercedes Brabus. I ladri hanno rivolto le loro attenzioni proprio sul Suv tedesco del valore di circa 400mila euro mentre nessuno sguardo è stato dato alla piccola Panda, arrivata da poche settimane nel garage del calciatore,

Il valore della Fiat Panda 750 di Arturo Vidal si aggira tra i 3 e 4 mila euro sul mercato dell’usato.