Fonte: Collecting Cars Piaggio Vespa: esemplare unico venduto per 35mila euro

Conosciamo tutti la famosa Vespa Piaggio che continua a rimanere uno dei simboli più iconici della cultura italiana nel mondo. Uno scooter che è piaciuto in passato e che continua a piacere anche oggi, brevettato per la prima volta nel lontano 1946, e che in tutti questi anni è stato realizzato in un’infinità di varianti differenti.

Tanti modelli sono stati creati per rendere omaggio alla storia di Vespa Piaggio, ma anche di importanti artisti. Alcuni di essi li abbiamo visti insieme negli ultimi anni, altri sono passati alla storia. Vespa Piaggio è venduta in milioni di esemplari in tutto il mondo.

La Vespa Piaggio Christian Dior

La Vespa che vediamo oggi è meravigliosa e molto particolare, ed è nata grazie a una partnership che lega il brand italiano al mondo della moda. Dopo aver visto le versioni di Vespa by Armani e Louis Vuitton, ma anche firmate da importanti star del mondo della musica e dello spettacolo, oggi non ci resta che presentare quella dedicata a Christian Dior.

L’esemplare di cui parliamo oggi in particolare fa parte di una limited edition di 946 modelli numerati che sono nati proprio grazie alla collaborazione con Dior. Una collaborazione che, al tempo in cui venne svelata – era il 2012, più di dieci anni fa – suscitò parecchio interesse e curiosità. Un modello che di recente è stato venduto all’asta, a un prezzo decisamente straordinario.

La casa di moda Christian Dior è stata fondata anch’essa nel 1946 e vende capi molto ricercati e costosi. Nel 2021 decise di metter mano a uno scooter, in particolare alla Vespa Piaggio, creando un’edizione speciale unica.

L’asta

Una delle Piaggio Vespa 946 Christian Dior originale è stata battuta all’asta lo scorso 20 luglio da Collecting Cars (che ci ha gentilmente fornito le foto originali). Sono pervenute in tutto 69 offerte e il nuovo fortunato proprietario si è aggiudicato il suo pezzo unico per ben 35.000 euro.

Lo scooter si presenta oggi completo di tutti gli elementi originali e i dettagli che lo rendono unico. È stato conservato in Spagna in questi anni e ha percorso solo 3 chilometri: sicuramente è stato usato solo come modello a esposizione, mai su strada.

Questa Piaggio Vespa 946 è un iconico scooter contemporaneo in edizione limitata, costruito in collaborazione con la casa di moda francese Christian Dior, fondata nel 1946, lo stesso anno di Vespa. Disegnata da Maria Grazia Chuiri, direttore creativo di Dior, è caratterizzata dalla distintiva verniciatura Cream White con accenti dorati satinati, oltre all’iconico tessuto monogramma Dior Oblique sul sedile. Un esemplare, come abbiamo detto, praticamente inutilizzato, e una delle sole 946 unità realizzate. Potrebbe entrare certamente – e di dovere – a far parte di una collezione preziosa di un appassionato di moda e motori.

La sua vernice originale, le finiture in pelle blu scuro e il tessuto con monogramma Dior Oblique si presentano tutti molto bene, riflettendo lo stato di conservazione perfetta dello scooter, che pare non avere guasti meccanici o elettrici. La Vespa Christian Dior dispone di un motore monocilindrico da 125 cc raffreddato ad aria, a tre valvole, che produce circa 12 CV di potenza, abbinato a una trasmissione CVT.