Vespa Club festeggia 70 anni di passione, dal 1949 ad oggi

Passione Vespa, icona italiana di grande successo, amore sfociato con la creazione e la diffusione dei primi Club spontanei in tutta Italia nel nome dell’amore per questa mitica due ruote e concretizzato poi nel 1949 con la fondazione del Vespa Club Italia a Viareggio.

Erano passati solo tre anni da quando era stata lanciata la Vespa sul mercato, ma il mezzo aveva davvero rivoluzionato ogni aspetto della mobilità di quei tempi, muoversi, viaggiare e incontrarsi a bordo della due ruote di grande successo era davvero fantastico e significava libertà, maggiore fruibilità degli spazi, rapporti sociali più semplici.

Vespa Piaggio stava diventando sin da subito un grandioso fenomeno che avrebbe caratterizzato poi diverse epoche unendo popoli e culture differenti e lontane e generazioni diverse in un’unica passione. Lo scorso fine settimana al Museo Piaggio la Fondazione Piaggio ha festeggiato proprio quel momento che ha segnato l’inizio del fenomeno associativo di Vespa. Quel momento speciale in cui tutti i Vespa Club Italiani si sono riuniti e hanno fondato un unico ente.

A Pontedera sono arrivati appassionati di tutte le regioni, c’erano più di 200 Vespa appartenenti a qualsiasi epoca in rappresentanza di altrettanti Club. Le iconiche due ruote hanno percorso lo stesso tragitto che fecero 70 anni fa i membri fondatori, quando incontrarono Enrico Piaggio in persona, e si sono mossi dal Museo fino a Viareggio.

I festeggiamenti per i 70 anni del primo Vespa Club nazionale capita in un momento molto felice per la storia della meravigliosa due ruote che oggi celebra anche più di 18 milioni di unità vendute in tutto il mondo. Si tratta di un vero e proprio brand globale, Vespa è simbolo della tecnologia italiana e icona di stile Tricolore, conosciuta in tutto il mondo.

Nel 1949 nacque quindi il primo Vespa Club Italia e poi seguirono anche quelli di Belgio, Francia, Germania, Olanda e Svizzera. In pochi mesi il fenomeno si diffuse ovunque fino a creare il Vespa Club Europa. I Vespa Club Nazionali associati oggi in tutto sono ben 49 e i soci 200.000 in tutto il mondo. Ogni anno i Vespa Club nazionali e gli appassionati di tutto il mondo si radunano per i Vespa World Days.