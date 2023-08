Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Fiat 8V Berlinetta Zagato: asta da record alla Monterey Car Week

In occasione dell’asta RM Sotheby’s organizzata per la Monterey Car Week è stato venduto un modello di Fiat eccezionale a un prezzo da urlo, vero e proprio record per un esemplare storico del marchio torinese conosciuto in tutto il mondo.

Stiamo parlando di una Fiat 8V Berlinetta Zagato datata 1953. L’8V di Fiat è uno dei modelli più amati dai collezionisti. Tra i 114 esemplari realizzati, piccole quantità furono carrozzate da Ghia, Vignale e Zagato, quest’ultimo realizzò una berlinetta leggera che ottenne poi numerose vittorie nel Campionato Italiano Sport.

L’8V al prezzo record

In particolare, il modello appena venduto all’asta vanta aggiornamenti di fabbrica da competizione e una carrozzeria Zagato configurata in modo unico, che rendono l’auto così speciale e rara. Questa 8V accuratamente restaurata è un esempio particolarmente desiderabile della rara vettura da corsa sportiva di Torino.

Secondo una ricca documentazione, il modello 8V numero di telaio 106.000026 è equipaggiato con il raro motore potenziato Tipo 104.004, caratterizzato principalmente dalla presenza di doppi carburatori Weber a quattro cilindri.



Questa Fiat 8V Berlinetta Zagato fu spedita per la consegna a Torino nel maggio 1953. La Otto Vu fu acquistata nuova da Giuseppe Malinverni, che immatricolò l’auto nel febbraio 1954 con la targa 214969 TO.

Dopo la scomparsa di Malinverni nei due anni successivi, la 8V fu venduta allo spagnolo Esteban Sala Soler, che intendeva far partecipare la vettura ai rally. A tal fine, Soler inviò la Fiat a Zagato affinché venisse rinnovata con la caratteristica carrozzeria in lega leggera dell’azienda. Motivo per il quale questa 8V è una delle sole sei berlinette rivestite Zagato con l’iconico tetto a doppia bolla.

Per prepararsi ulteriormente alla competizione, Soler restituì l’8V al reparto competizioni della Fiat per modifiche prestazionali al motore e per l’abbassamento della vettura. Alla fine di febbraio 1957 Soler partecipò con l’8V all’VIII Rallye Sestrières, un evento di più giorni di 1.800 chilometri che si estendeva da Sestrières a Roma, attraversando le Alpi italiane.

L’auto dopo il ritiro dalle corse

La Fiat 8V da record fu importata negli Stati Uniti dal noto distributore Otto Linton di Exton, Pennsylvania, dal quale la vettura fu acquistata da Harold Berger. All’inizio del 1962 Berger vendette la berlinetta al noto negozio di auto d’epoca di Ed Jurist a Nyack, New York.

Nell’aprile 1962 la Fiat fu acquistata da Karl Anderson di New York City, che fece di tutto per revisionare l’auto. Dopo 12 anni di proprietà, il signor Anderson vendette l’8V nel 1974 a Homer Tsakis di Katona, New York.

Intorno al 1976 la 8V fu acquistata da Jere Brown, un appassionato di corse residente a Oakland, in California, che tenne l’auto per ben 30 anni. Nel 2007 la Fiat 8V Berlinetta Zagato del 1953 fu scoperta nel garage di Brown dai fratelli Schouwenburg, colpiti dallo straordinario stato di conservazione dell’8V e dal suo carattere completo e autentico.

Verso la fine del 2008 la 8V è stata venduta a uno stimato collezionista belga che decise di ristrutturare con immenso entusiasmo una vettura così speciale. La Fiat è stata restaurata con la massima accuratezza e fedeltà possibili alla sua configurazione del 1953.



Anche se i fratelli Schouwenburg decisero di integrare alcuni aggiornamenti meccanici che avrebbero migliorato le prestazioni e l’esperienza di guida. Nella primavera del 2009 il restauro fu completato e l’auto fu presentata al Concorso d’Eleganza di Villa d’Este, dove vinse nella sua classe. La berlinetta ha ricevuto diversi premi speciali.

Nel 2015 è stata acquistata da un rispettato collezionista del nord California, che ha richiesto alcune modifiche, tra cui la sostituzione della trasmissione di fabbrica a quattro velocità con un’unità a cinque velocità. Nel 2016 l’auto è tornata a Pebble Beach, dove ha ottenuto il 2° posto nella classe Fiat Custom Coachwork.

Si tratta di uno degli esemplari Fiat più raro e desiderabile. Questa speciale OttoVù sarebbe un pezzo eccezionale da aggiungere a qualsiasi collezione di auto sportive del dopoguerra. È stata venduta all’asta al prezzo record di 2,9 milioni di dollari (circa 2,66 milioni di euro).