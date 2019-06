In vendita una rara Ferrari Mondial T con motore della F430 Challenge

editato in: da

La Mondial T è un modello che fu definito come la punta di diamante di una nuova generazione di Ferrari V8.

Quella che vediamo oggi in vendita, di cui non sappiamo il costo ma sicuramente è di valore molto elevato, è stata usata pochissimo dal proprietario e offre la possibilità unica di comprare un’auto da strada con il motore della F430 Challenge. La Mondial T è visivamente diversa dai precedenti modelli Mondial, uno degli elementi più riconoscibili è la riprogettazione delle prese d’aria con una forma rettangolare più piccola e ordinata. Anche le maniglie delle portiere sono state progettate con un design visivamente diverso e i paraurti sono diventati colorati. Un modello che richiama inoltre l’attenzione sul nuovo assetto motore, precedentemente trasversale, su questa vettura venne invece montato longitudinale.

La speciale Ferrari Mondial T in vendita è stata preparata nei primi anni 2000 per correre su pista. È stato montato un roll-bar e sono stati aggiornati i freni e le sospensioni. Nel 2015 poi l’auto è stata nuovamente trasformata in qualcosa di ancora più capace, questa volta più potente, per continuare a utilizzare la Ferrari Mondial T come auto da pista. La modifica più importante applicata è stata l’implementazione del motore da 4.3 litri della F430 Challenge in sostituzione del V8 da 3.2 litri. L’ex possessore aveva valutato la possibilità di inserire il V8 biturbo della F40 ma a causa dell’incompatibilità con il cambio non poté fare questa modifica.

Sono stati trapiantati anche i paddle del volante e il cambio automatico e con questo grande cambiamento questo particolare esemplare della Ferrari Mondial T ora è in grado di sviluppare una potenza di 483 CV e 465 nm di coppia massima rispetto ai 300 CV e 323 Nm di coppia originali. Su questa Ferrari speciale sono presenti anche stereo Pioneer, alzacristalli elettrici e la stessa strumentazione digitale della F430 Challenge.

Non sappiamo quali sono le prestazioni della vettura, le informazioni che abbiamo sono solo quelle del modello originale, cioè una velocità massima di 257 km/h e uno scatto da 0 a 100 km/h in 6.3 secondi. Anche il prezzo di vendita di quest’auto al momento è sconosciuto e disponibile solo su richiesta, un modello definito come un lupo vestito da pecora per il motore super potente che ha guadagnato.