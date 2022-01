In vendita la Mercedes di Schumacher

La Casa d’Aste di Bonhams ha messo in vendita una delle auto che è appartenuta al grandissimo Campione, che abbiamo amato e che ci manca tanto dal giorno del suo incidente. La cifra di partenza è di 50.000 euro, ma potrebbe anche salire. Si tratta in particolare di una Mercedes C63 AMG station wagon.

La vettura era appunto di Michael Schumacher (Telaio n° WDD2042771F456156). Dopo essere entrato a far parte del nuovo team Mercedes GP Petronas di Formula 1, l’ex pilota ricevette la C63 AMG come auto aziendale, una volta approdato nella nuova scuderia, nel momento del suo rientro nelle corse nel 2010. Il tedesco l’ha usata per circa sei mesi, poi successivamente l’ha venduta. Adesso, dopo una serie di altri proprietari, è nelle mani della Casa d’Aste di Bonhams. L'auto è stata immatricolata a nome della società Mercedes-Benz AG di Schlieren (Svizzera) ma ci sono delle annotazioni nei Fahrzeugausweis svizzeri (documenti di registrazione del veicolo) che designano l’ex pilota come conducente (in passato abbiamo visto diverse opere realizzate con le monoposto guidate da Schumi).

La Mercedes di Schumi: l’equipaggiamento di lusso

Com'era prevedibile, la Mercedes era lussuosamente equipaggiata e le opzioni scelte per impreziosire la vettura avrebbero aggiunto oltre 20.000 euro al suo prezzo base. L'auto è rimasta a disposizione di Michael Schumacher (qui le sue condizioni oggi) fino al 28 luglio 2010.

Di seguito, dal 2011 al 2015, la Mercedes di Schumi è stata di proprietà di un cittadino svizzero, colui che l’ha più utilizzata, responsabile della maggior parte del chilometraggio della vettura. Un rapporto di servizio Mercedes-Benz indica che durante questo periodo sono stati eseguiti sette interventi. Nel 2015, quando la Mercedes segnava 146.278 chilometri percorsi, è passata nelle mani di un ingegnere Mercedes-Benz in Germania. Il nuovo proprietario ci ha lavorato e ha eseguito una serie di interventi per riportarla in ottime condizioni, ha sostituito anche le quattro ruote. Per quanto riguarda però i chilometri percorsi, in realtà, non l’ha utilizzata molto, ha aggiunto infatti poco meno di 1.000 chilometri al totale.

La Mercedes di Schumacher all’asta

Il venditore ha acquistato la macchina all'inizio del 2018. Ha utilizzato l'auto solo durante i mesi estivi e tutti gli interventi necessari sono stati effettuati dal concessionario Mercedes-Benz locale. Il contachilometri segna poco meno di 152.000 chilometri percorsi.

L’auto è di colore nero, con interni in pelle abbinati, e viene descritta dal venditore come un modello che è ancora in condizioni generalmente buone (il suo TüV è datato marzo 2021). L'auto sarà dotata di un nuovo set di pneumatici e ispezionata da un concessionario Mercedes-Benz prima della vendita. È sicuramente un'occasione imperdibile per ogni collezionista e appassionato.

La Mercedes di Schumacher è in ottime condizioni, come abbiamo detto, solo i fari sono leggermente opacizzati e la fascia anteriore leggermente graffiata sulla vernice. Anche la pelle degli interni, soprattutto quella del sedile del conducente, inizia ad essere abbastanza ‘usurata’ a causa degli anni che passato. Problemi comunque superabili, visto e considerato che sotto il cofano dell’auto c’è lo straordinario motore 6.2L V8 a 32 valvole con 457 CV di potenza e 600 Nm di coppia. Lo scatto 0-100 km/h si realizza in soli 4 secondi netti. Un bolide.