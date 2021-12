In vendita la Fiat 128 di Maradona

Gioielli preziosi che vengono spesso battuti all’asta, raggiungendo cifre da record. Ne è un esempio la primissima auto di Diego Armando Maradona, icona del calcio mondiale recentemente scomparsa. La sua Fiat 128 originale del 1982 è in vendita all’asta. Un cimelio di grandioso valore, delle auto di Maradona abbiamo parlato in differenti occasioni: ma questa è la prima iconica Fiat che è stata nelle mani del calciatore.

Primissima vettura nuova del campione argentino, che ha ricevuto in regalo a Natale del 1982. In quel periodo ‘el Pibe de oro’ era stato trasferito dal Boca Juniors al Barcellona e la notizia era stata appena ufficializzata. L’auto è poi sparita per molti anni, fino a quando è stata ritrovata in un pollaio nel 2003, quasi vent’anni fa, vicino alla città di Salto, nei pressi di Buenos Aires, in Argentina. Un ritrovamento straordinario, portato a termine dal collezionista di auto Martin Varrone, che è diventato quindi il nuovo proprietario del gioiellino.

La Fiat 128 del 1982 appartenuta a Maradona oggi è in vendita come NFT (“Non Fungible Token”, che significa “gettone non trasferibile”). Cosa significa? Si tratta di una rappresentazione artistica digitale all’interno di una blockchain. Quindi la macchina ha un valore sia come criptovaluta che come opera d’arte, che può anche aumentare con il passare del tempo.

Chi comprerà il token NFT avrà anche la Fiat 128 che è stata nelle mani di Diego Armando Maradona. La prova dell’originalità del veicolo è data dal voucher digitale consegnato all’acquirente. Infotechnology sostiene e afferma che l’iniziativa è stata approvata dall’avvocato Matias Morla, l’ultimo manager del ‘Pibe de oro’. La vettura da collezione è in vendita come "El Primer Auto de D10S" (la prima auto di D10S), essendo impossibile usare il nome e l'immagine del campione argentino.

La Fiat 128 è una vettura storica della Casa torinese, che venne lanciata sul mercato nel 1969 e venduta anche in Argentina dal ’71 (per 20 anni, fino al 1991). La base di partenza dell’asta per l’auto di Maradona (che terminerà il 15 febbraio 2022) è di 400.000 dollari (355.000 euro circa).