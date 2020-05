In vendita su eBay una delle auto di Paul Walker

editato in: da

All’asta la collezione privata d’auto del leggendario Paul Walker

Conosciamo tutti Paul Walker, attore che è entrato nel cuore di moltissimi ragazzi e appassionati di auto nel corso degli anni. Purtroppo il giovane è scomparso a causa di un tragico incidente proprio in macchina, in tenera età.

L’attore ha interpretato Brian O’Conner nella famosa pellicola, suddivisa in differenti episodi, uno più mozzafiato dell’altro. Anche nella realtà Paul Walker era un vero appassionato di auto, per questo il suo ruolo nel film calzava a pennello. Non tutti lo sanno, ma Paul Walker possedeva diversi veicoli, ne aveva una vera e propria collezione, che di recente è stata venduta all’asta.

Tante erano le macchine che possedeva, molte sportive giapponesi ma anche differenti modelli tedeschi, alcuni anche molto rari, esemplari che rientrano nei sogni dei maggiori collezionisti. Aveva una BMW E36 M3, uno dei modelli più rari mai realizzati dai bavaresi tra gli altri, e due BMW E30 M3. L’E30 M3 è una delle BMW più costose oggi e ovviamente, essendo appartenuta al mitico Paul Walker, il suo valore può solo aumentare.

La sua BMW M3 è in vendita su eBay, conosciamo solo alcuni dettagli dell’auto. Durante l’asta Barett-Jackson a gennaio ne è stato venduto un modello bianco del 1991 per $ 220.000. Quello su eBay è invece rosso e l’annuncio dice che si tratta della vernice originale.

Questa BMW E30 M3 potrebbe valere circa i 149.980 $ che sono richiesti, anche senza essere appartenuta a Paul Walker, è infatti una vettura molto preziosa e rara. Sembra inoltre essere in ottime condizioni. Paul Walker aveva una collezione d’auto notevole, tutti veicoli diventati un autentico oggetto di culto per gli appassionati.

L’asta di Barrett Jackson di Scottsdale ha venduto la maggior parte delle auto della sua collezione, si trattava di ben 21 veicoli, tra auto e moto. Erano tante le BMW della sua collezione, ne Paul ne era un grande fan. La BMW M3 in vendita su eBay, come abbiamo detto, si presenta in condizioni ottimali, con 13.248 miglia sul contachilometri e un look pulito. La carrozzeria è rimasta quella originale, sono stati sostituiti invece i fati anteriori e le ruote. Un bellissimo gioiello appartenuto a uno dei principali protagonisti di Fast and Furious, che rimarrà per sempre nei nostri cuori.