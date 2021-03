In vendita la Corvette di Fast & Furious 5

editato in: da

La Corvette di Fast & Furious, è una replica del modello rarissimo risalente agli anni Sessanta e soprattutto si tratta proprio di una delle auto che è stata utilizzata per le riprese del quinto episodio della famosa saga cinematografica che ha visto come protagonisti Vin Diesel e Paul Walker.

Sono tantissime le macchine che abbiamo visto nelle varie pellicole di Fast and Furious negli anni, degli esemplari unici e rari, vetture davvero “spaziali”, dalle caratteristiche estreme, in grado di portare a termine avventure e performance da urlo. Tante di queste sono diventate delle vere e proprie icone, per citarne alcune possiamo parlare della Nissan Skyline, o della Toyota Supra e ancora della Mitsubishi Eclipse dei primi capitoli della serie.

In “Tokyo Drift” ci siamo innamorati della Veilside Mazda RX-7, ma non dimentichiamo nemmeno la famosissima Dodge Charger di Dominic Toretto. Tra tutti questi fantastici modelli appare anche la Corvette Grand Sport di Fast & Furious 5. La notizia di oggi? Può essere tua! Il modello infatti è in vendita all’asta su Volocars.com, è proprio quello che è stato usato per le riprese del film nel 2011.

È una delle tre Corvette che sono riuscite a sopravvivere. Avete capito bene, ce ne sono ben altre nove che invece sono state distrutte durante le scene d’azione del film. E non stentiamo a crederci! Questo modello è proprio quello su cui Vin Diesel e Paul Walker hanno trascorso più tempo, un fantastico ricordo anche del compianto attore, che è rimasto nel cuore di molti.

Mongoose Motorsport ha realizzato questo esemplare unico, che sembra davvero una Corvette del 1963. Il telaio usato per la sua realizzazione è quello di una Corvette C4, il motore sotto il cofano è un 5.7 V8 di General Motors in grado di sprigionare 385 CV di potenza, con cambio automatico. L’auto in questione quindi non è una Corvette C2 originale, anche se (lo ammettiamo) lo sembra veramente. Questa Corvette speciale della Mongoose è venduta da Volocars per 100.000 dollari (85.000 euro circa al cambio attuale).

Sull’annuncio si può leggere che la vettura è stata comprata da un membro dello staff del film che l’ha tenuta nella sua collezione privata fino al momento in cui l’ha venduta all’attuale proprietario. Dal 14 al 21 aprile sarà possibile aggiudicarsela tramite l’asta.