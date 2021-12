In vendita per 33mila euro l’auto del Campione Max Verstappen

Max Verstappen è il neo Campione del Mondo di Formula 1, è quasi incredibile quello che è successo a Yas Marina lo scorso week end. Il pilota ha battuto Lewis Hamilton all’ultimo giro, è così che si è concluso uno dei campionati di F1 più belli della storia. Il nuovo Campione è riuscito a superare Hamilton all’ultimo giro, che era rimasto in testa per tutta la gara.

Un finale davvero mozzafiato, lo abbiamo raccontato. Quello di cui vogliamo parlare oggi invece è un’altra impresa favolosa del Campione del Mondo di F1. Dopo aver presentato il suo immenso garage, colmo di auto eccezionali, una collezione di grande valore, vi vogliamo dire cosa ha deciso di fare con uno dei suoi ‘gioiellini’. Max Verstappen ha scelto CarNext, tra i più importanti marketplace online B2C e B2B di auto usate in Europa, per vendere la sua Honda Civic Type R, dopo la fine del Campionato di Formula 1 del 2021.

A partire dal prossimo giovedì, il 23 dicembre, la vettura dello straordinario pilota sarà in vendita al prezzo di 33.333 euro, e il ricavato andrà all’ente di beneficenza selezionato da CarNext, Wings for Life di RedBull. Max Verstappen ha usato la sua Civic per raggiungere le piste di F1 in tutto il mondo durante l’intera stagione, era la sua vettura personale, che usava per ‘recarsi a lavoro’.

La Honda Civic Type R del Campione del Mondo, come ogni auto che viene messa in vendita su CarNext, è stata controllata in ogni dettaglio e completamente ricondizionata, in modo da essere inserita sulla piattaforma a partire dal 23 dicembre. È già possibile vederla sul sito da ieri, 14 dicembre. La regola decisa per la vendita dell’auto è quella che possiamo definire come ‘chi prima arriva meglio alloggia’, quindi il primo arrivato sarà anche il primo cliente servito.

CarNext farà la consegna dell’auto direttamente a casa del fortunato acquirente e poi donerà l’intera somma di denaro ricavata a ‘Wings for Life’, fondazione no-profit che è stata fondata dal due volte Campione del Mondo di motocross Heinz Kinigadner e dal creatore della Red Bull Dietrich Mateschitz nel 2004, che si occupa della raccolta fondi per sostenere le cure per lesioni del midollo spinale e per la paraplegia.

Max Verstappen dichiara: “Sono molto contento che la mia auto contribuisca a una buona causa come quella sostenuta da Wings for Life e mi sono affidato al mio partner CarNext per essere sicuro che la vendita sia in buone mani. Per ‘salutare’ la mia Honda, l’ho portata a fare un ultimo giro. Spero che il nuovo proprietario possa godere della sua guida quanto me”.